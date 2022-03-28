Ракверескому памятнику красноармейцам, вероятно, снос не грозит

Многие жители Раквере в социальных сетях высказали мнение, что памятник погибшим во Второй мировой войне у подножия Аусамбамяэ следует либо перенести оттуда, либо полностью разрушить.

Памятник, как известно, находится в непосредственной близости от монумента Освободительной войны и строящейся государственной гимназии, то есть, по сути, в центре города, а если добавить то, что сейчас происходит в мире, то его существование раздражает многих жителей города.