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Ракверескому памятнику красноармейцам, вероятно, снос не грозит

Айвар Ояперв
Ракверескому памятнику красноармейцам, вероятно, снос не грозит
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Памятник красноармейцам в Раквере.
Памятник красноармейцам в Раквере. Фото: 2 x Marianne Loorents

Раквереские политики считают, что монумент красноармейцам, стоящий в непосредственной близости от новой государственной гимназии следует сохранить. Его переносу или ликвидации также мешает статус памятника культуры и братской могилы, пишет Virumaa Teataja.

Многие жители Раквере в социальных сетях высказали мнение, что памятник погибшим во Второй мировой войне у подножия Аусамбамяэ следует либо перенести оттуда, либо полностью разрушить.

Памятник, как известно, находится в непосредственной близости от монумента Освободительной войны и строящейся государственной гимназии, то есть, по сути, в центре города, а если добавить то, что сейчас происходит в мире, то его существование раздражает многих жителей города.

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