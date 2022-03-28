Раквереские политики считают, что монумент красноармейцам, стоящий в непосредственной близости от новой государственной гимназии следует сохранить. Его переносу или ликвидации также мешает статус памятника культуры и братской могилы, пишет Virumaa Teataja.
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Ракверескому памятнику красноармейцам, вероятно, снос не грозит
Ракверескому памятнику красноармейцам, вероятно, снос не грозит
Многие жители Раквере в социальных сетях высказали мнение, что памятник погибшим во Второй мировой войне у подножия Аусамбамяэ следует либо перенести оттуда, либо полностью разрушить.