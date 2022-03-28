Антикоррупционная спецкомиссия Рийгикогу решила обратиться в Полицию безопасности и Центральную криминальную полицию по поводу бывшего центриста и депутата парламента Мартина Репинского, сообщил председатель комиссии Эдуард Одинец (СДПЭ).
Антикоррупционная комиссия передаст дело Репинского в полицию
Сегодня в 11 часов прошло совещание комиссии, на которую был приглашен для дачи объяснений и Мартин Репинский. «Мы не являемся следственным учреждение и никак не можем ни подтвердить, ни опровергнуть многие обстоятельства, которые попали в СМИ. После встречи с Репинским осталось много вопросов. Чтобы снять подозрения и поставить в этом деле точку, мы обратимся в полицию, чтобы, используя свои методы и возможности, там приняли решение, заслуживает ли это дело расследования, а если заслуживает, то что в нем не так», - сказал Одинец.
Репинский явился на сегодняшнее заседание, долго и основательно отвечал на вопросы, но не все ответы были достаточно убедительными, чтобы развеять подозрения. По каким вопросам сохранились подозрения?
«Все же, заправка топливом нескольких баков, обстоятельства с договором на квартиру. Предположительно, цена за квартиру поднялась, поскольку пользовались определенными услугами, связанными с ней, но сами услуги никак не перечислены в договоре. Или, например, то, что по договору была выплачена все сумма за договорной период и наличными».
«Кроме того, в его декларации о доходах есть вопросы: в последние годы он не вносил в нее данные об арендованных квартирах, что члены парламента должны делать, - сказал Одинец. - Также он не декларировал автомобили, которыми пользовался: в декларации у него внесен только один автомобиль — Ford 1991 года выпуска. Я не верю, что он выполняет на нем работу депутата Рийгикогу или предлагает услуги по таксоизвозу».