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Во вторник электричество на бирже резко подорожает

rus.postimees.ee
Во вторник электричество на бирже резко подорожает
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Электричество.
Электричество. Фото: Toomas Huik

Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool во вторник составит 195,07 евро за мегаватт-час.

Дороже всего - 276,97 евро - электричество будет стоить c 9 до 10 утра, свидетельствуют данные Nord Pool.

Минимальным тариф будет 02:00 до 03:00, когда цена составит 128,45 евро за мегаватт-час, пишет ERR.

По сравнению с понедельником, когда среднесуточная цена составила 67,07 евро, электричество 28 марта подорожает на 190%.

В Латвии и Литве средний биржевой тариф во вторник будет примерно таким же, как в Эстонии. В Финляндии электричество будет дешевле - 102,63 евро за мегаватт-час.

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