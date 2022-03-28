Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool во вторник составит 195,07 евро за мегаватт-час.
Во вторник электричество на бирже резко подорожает
Во вторник электричество на бирже резко подорожает
Дороже всего - 276,97 евро - электричество будет стоить c 9 до 10 утра, свидетельствуют данные Nord Pool.
Минимальным тариф будет 02:00 до 03:00, когда цена составит 128,45 евро за мегаватт-час, пишет ERR.
По сравнению с понедельником, когда среднесуточная цена составила 67,07 евро, электричество 28 марта подорожает на 190%.
В Латвии и Литве средний биржевой тариф во вторник будет примерно таким же, как в Эстонии. В Финляндии электричество будет дешевле - 102,63 евро за мегаватт-час.
Ключевые слова