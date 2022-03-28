Во вторник электричество на бирже резко подорожает

Дороже всего - 276,97 евро - электричество будет стоить c 9 до 10 утра, свидетельствуют данные Nord Pool.

Минимальным тариф будет 02:00 до 03:00, когда цена составит 128,45 евро за мегаватт-час, пишет ERR.

По сравнению с понедельником, когда среднесуточная цена составила 67,07 евро, электричество 28 марта подорожает на 190%.