Несмотря на то, что в середине марта совет ЕС ужесточил санкции против «Газпром нефти», связанное с российской компанией эстонское предприятие продолжает работать, пишет dv.ee со ссылкой на Äripäev.
Связанная с «Газпром нефтью» эстонская компания продолжает деятельность
Связанная с «Газпром нефтью» эстонская компания продолжает деятельность
Санкции против российской компании «Газпром нефть» были введены в 2014 году, после аннексии регионов Крыма и восточной Украины, а в середине марта этого года в связи с войной они были расширены, и с 15 марта запрещено участвовать в сделках с «Газпром нефтью» и любым юридическим лицом, организацией или учреждением, действующим от имени или под руководством «Газпром нефти».
В Эстонии у «Газпром нефти» есть компания Baltic Marine Bunker AS, которая с 2013 года оказывает услуги по бункеровке (заправке) судов. По оценке Бюро данных по борьбе с отмыванием денег, ограничения, наложенные на деятельность «Газпром нефть», должны распространяться и на Baltic Marine Bunker, но некоторые операции все же разрешены..
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