Связанная с «Газпром нефтью» эстонская компания продолжает деятельность

Санкции против российской компании «Газпром нефть» были введены в 2014 году, после аннексии регионов Крыма и восточной Украины, а в середине марта этого года в связи с войной они были расширены, и с 15 марта запрещено участвовать в сделках с «Газпром нефтью» и любым юридическим лицом, организацией или учреждением, действующим от имени или под руководством «Газпром нефти».