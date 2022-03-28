Число украинских беженцев, обращающихся в Ида-Вирускую центральную больницу, увеличилось в четыре раза

Цель проведения общего контроля здоровья заключается в том, чтобы получить обзор состояния здоровья прибывающих беженцев, провести инфекционный контроль, при необходимости вакцинировать, планировать дальнейшее лечение (в т. ч. пригласить на повторный визит при необходимости, направить к другому врачу-специалисту или к семейному врачу) и выдать рецепты на лекарственные препараты.

Число обращений в больницу военных беженцев из Украины значительно увеличилось. Если пару недель назад, когда медучреждение только начало предлагать беженцам медицинские услуги, число первичных обращений составляло примерно пять-шесть в день, то на сегодняшний день обращений стало в четыре раза больше. Начиная с 7 марта и до сегодняшнего дня в Ярвеском доме здоровья было принято 200 украинцев.

Как отметила доктор Наталья Исаевска, проводящая контроль здоровья, к ней на прием приходят в основном молодые мамы с детьми. Пожилых людей она видит значительно меньше.

«Львиную долю украинских военных беженцев, которые приходят на проверку здоровья в Ида-Вирускую центральную больницу, составляют молодые мамы в возрасте 30-40 лет вместе с детьми. В 50% случаев мы проводим контроль здоровья детям в возрасте до 18 лет. Также участились обращения беременных женщин», - сказала доктор Исаевска.

По ее словам, помимо контроля здоровья, возникла необходимость направлять людей к семейным врачам и врачам-специалистам, и большая часть беженцев нуждается в консультации невролога, онколога, гинеколога, ортопеда.

«Украинцы нуждаются в помощи и консультации различных специалистов, каждый случай индивидуальный. Взрослых мы направляем при необходимости сразу к врачу-специалисту, проблемами детей занимаются в первую очередь семейные врачи, которые затем выдают направление к специалисту. В Ида-Вирумаа могло бы быть больше семейных врачей, которые принимали бы украинских беженцев», – прокомментировала доктор.

Доктор Исаевска считает важным упомянуть, что у большинства прибывших из Украины людей расшатана нервная система, поэтому с ними врачи должны быть особенно терпеливы и доброжелательны.