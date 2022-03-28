Pagulasabi прекращает транспортировку беженцев в Эстонию

В Pagulasabi отметили, что при помощи пожертвованных средств они больше месяца использовали автобус для транспортировки беженцев. «25 февраля мы начали эвакуацию из Медыки, когда на границе царил полный хаос и возможности добраться до крупных городов почти не было. Иногда мы отправляли и по 12 автобусов в день, на данный момент потребность снизилась до трех автобусов в день из Варшавы», — заявили в Pagulasabi.