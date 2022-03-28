В понедельник, 28 марта Эстонский организация помощи беженцам Eesti Pagulasabi сообщил, что к 31 марта прекратит проводить регулярную эвакуацию беженцев из Польши.
Pagulasabi прекращает транспортировку беженцев в Эстонию
В Pagulasabi отметили, что при помощи пожертвованных средств они больше месяца использовали автобус для транспортировки беженцев. «25 февраля мы начали эвакуацию из Медыки, когда на границе царил полный хаос и возможности добраться до крупных городов почти не было. Иногда мы отправляли и по 12 автобусов в день, на данный момент потребность снизилась до трех автобусов в день из Варшавы», — заявили в Pagulasabi.
Сейчас перевозку беженцев от пограничных пунктов до Варшавы организует польское государство, оттуда уже можно добраться до Эстонии регулярными маршрутами на LuxExpress, Ecolines, Flixbus (цена одного места 40–55 евро).
«Мы готовы восстановить эвакуацию, если существующие системы перестанут работать», — говорят в организации.
По данным Департамента полиции и погранохраны, с 27 февраля по 27 марта Эстония приняла 24 608 граждан Украины и членов их семей. Приезд 7779 человек координировала организация Eesti Pagulasabi.