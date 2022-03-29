У Бога телефон на авиарежиме

В стихах Тоомаса Лийва мир находится на грани катастрофы: горят березы, рушатся мосты, ласточка взлетает только для того, чтобы быть убитой, в воздухе висит тяжелое молчание майских жуков, лирический герой не хочет примыкать к окружающей его «косматой стае»; всходы памяти – белые цветы на могилах, у ангела перебито крыло…

И есть одна веселая, забавная сценка с Александром Сергеевичем Пушкиным, который жалуется Тоомасу Лембитовичу (декламирующему первую главу «Евгения Онегина») на то, что после смерти не пишутся стихи. «Там» нет даже бумаги для сочинителя. И только неутомимый Дантес вновь и вновь – всегда – ждет у ворот!

Я не была знакома с Тоомасом Лийвом, а вот с Калевом Кескюла мы обменялись несколькими записками, когда я перевела одно из его стихотворений; мы договорились встретиться и составить представительную подборку для русского читателя. Далее приходится написать неизбежное и банальное: не успели.

Книги мои

картины

стали сегодня несуществующими

Они не могут считаться жизнью

Они называются воспоминанием

Очень часто Калев Кескюла пытается представить, что будет после смерти, точнее, внутри смерти – ведь что-то же должно там быть?! Несомненно, не будет запахов, а потому каждая благоухающая ночь – это блаженство. И утренний кофе на веранде – чудо, нужно его запомнить, ведь человеческая жизнь наполнена таким количеством бедствий, что оставаться в ней положительно невозможно. И алое солнце над молочными реками и кисельными берегами — прекрасно; посмотри сначала на него и только потом встреть взгляд смерти. И смирись с тем, что тебя не будет, а твое место займет самозванец, двойник, которого будут принимать за тебя самого.

Калев Кескюла сравнивает себя с тараканом в щели, с медведем в берлоге, он говорит, что ему нет оправдания, но он пронизан любовью. Да, мы моментально чувствуем: он любит всё, о чем пишет с иронией и даже некоторой издевкой, на самом деле, он просто маскирует предельную нежность – близкую к слезам.

Я верую в вечную доблесть жить

думала Смерть –

написано в одном его стихотворении, но это вовсе не слова смерти, а слова смертного, который готов в любой момент отчалить от берега жизни, готов оттолкнуться веслом, помочь Харону грести, но до тех пор, пока не придет его черед прощаться, он будет радоваться короткой жизни, состоящей из печалей и утрат.

У Кескюла есть стихи о синеве итальянского неба и о бульварах Парижа – о красоте общепризнанной, обязательной, традиционной, туристической; он ее не отрицает, но есть еще красота окраины, тусклая и бедная, – открыть и принять ее прелесть куда труднее, но этот глубинный труд души важен и прекрасен.