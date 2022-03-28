Обязательное ношение масок могут отменить уже на этой неделе?

«Все показатели Covid-19 — заражение, госпитализация и смертность — имеют явную тенденцию к снижению. Мы почти неделю находимся в желтом, или среднем, уровне риска с точки зрения заболеваемости, и в ближайшее время мы будем там также с точки зрения стационарного лечения», — пояснил Кийк.

Кийк сделает соответствующее предложение правительству на совещании в четверг, и с пятницы это обязательство должно быть отменено.

С Кийком согласен и министр культуры Тийт Терик. «Я предлагаю правительству очень четко обсудить, оправдано ли ношение маски с медицинской точки зрения в текущей ситуации и насколько реальна польза от такой обязанности», — сказал Терик в пятницу после встречи с представителями культурного сектора.

«В ситуации, когда показатели коронавируса имеют четкую тенденцию к снижению, а мы сняли большую часть ограничений, рационального обоснования соблюдения требования ношения масок нет, а его контроль требует неразумных усилий», — сказал Терик.

Он отметил, что, исходя из отзывов директоров театров, все посетители при входе в здание надевают маску, однако во время спектакля в темном зале часто ее снимают.

«Как обеспечить требование носить маску в такой ситуации? Вторая история связана с певцами хора — почти 40 000 человек должны петь через маску во время репетиций. Многие страны отказались от требования носить маску, и Эстония должна последовать крестьянской мудрости и отменить это обязательство», — добавил Терик.

По словам министра культуры, культурный сектор считает, что обязательное ношение масок должно быть заменено рекомендуемым. «Коронавирус сопровождал нас более двух лет, и сфера культуры и спорта сильно пострадала за это время — многие мероприятия были отменены, многие компании вынуждены прекратить деятельность», — сказал министр.

По словам Терика, задача политиков — воспринимать ожидания населения. «Государство должно сделать все, что в его силах, чтобы дать культурному сектору свободу действий. Навязывать сегодня рассматриваемые обязательства нецелесообразно», — сказал Терик.

«Нет смысла сохранять обязательство ради обязательства. Давайте будем доверять нашим людям и позволим им самим принимать решение о ношении маски в зависимости от окружающей среды», — добавил он.

Лутсар: маски должны носить не болевшие ковидом

Бывший руководитель научного совета Ирья Лутсар считает, что необходимость ношения маски зависит от человека. «Если человек молод и здоров или переболел ковидом несколько месяцев назад, или был вакцинирован в течение последних трех месяцев, он вряд ли заразится и может не надевать маску», — пояснила Лутсар.

Маску также необязательно надевать, например, в полупустом торговом центре, общественном транспорте или кинотеатре, добавила Лутсар. По ее словам, маску можно не носить и на улице.

Однако тем, кто не болел коронавирусом и не был вакцинирован, все равно следует носить маски в переполненных помещениях с плохой вентиляцией, считает Лутсар, добавляя, что в этом случае стоит отдать предпочтение маске FFP2.