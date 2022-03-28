Министр здоровья и труда Танель Кийк считает, что, поскольку количество заражений Covid и пациентов, нуждающихся в госпитализации, быстро сократилось в последние недели, разумно было бы с 1 апреля заменить обязательство носить маску в общественных местах соответствующей рекомендацией, пишет Postimees.
Обязательное ношение масок могут отменить уже на этой неделе?
«Все показатели Covid-19 — заражение, госпитализация и смертность — имеют явную тенденцию к снижению. Мы почти неделю находимся в желтом, или среднем, уровне риска с точки зрения заболеваемости, и в ближайшее время мы будем там также с точки зрения стационарного лечения», — пояснил Кийк.
Кийк сделает соответствующее предложение правительству на совещании в четверг, и с пятницы это обязательство должно быть отменено.
С Кийком согласен и министр культуры Тийт Терик. «Я предлагаю правительству очень четко обсудить, оправдано ли ношение маски с медицинской точки зрения в текущей ситуации и насколько реальна польза от такой обязанности», — сказал Терик в пятницу после встречи с представителями культурного сектора.
«В ситуации, когда показатели коронавируса имеют четкую тенденцию к снижению, а мы сняли большую часть ограничений, рационального обоснования соблюдения требования ношения масок нет, а его контроль требует неразумных усилий», — сказал Терик.
Он отметил, что, исходя из отзывов директоров театров, все посетители при входе в здание надевают маску, однако во время спектакля в темном зале часто ее снимают.
«Как обеспечить требование носить маску в такой ситуации? Вторая история связана с певцами хора — почти 40 000 человек должны петь через маску во время репетиций. Многие страны отказались от требования носить маску, и Эстония должна последовать крестьянской мудрости и отменить это обязательство», — добавил Терик.
По словам министра культуры, культурный сектор считает, что обязательное ношение масок должно быть заменено рекомендуемым. «Коронавирус сопровождал нас более двух лет, и сфера культуры и спорта сильно пострадала за это время — многие мероприятия были отменены, многие компании вынуждены прекратить деятельность», — сказал министр.
По словам Терика, задача политиков — воспринимать ожидания населения. «Государство должно сделать все, что в его силах, чтобы дать культурному сектору свободу действий. Навязывать сегодня рассматриваемые обязательства нецелесообразно», — сказал Терик.
«Нет смысла сохранять обязательство ради обязательства. Давайте будем доверять нашим людям и позволим им самим принимать решение о ношении маски в зависимости от окружающей среды», — добавил он.
Лутсар: маски должны носить не болевшие ковидом
Бывший руководитель научного совета Ирья Лутсар считает, что необходимость ношения маски зависит от человека. «Если человек молод и здоров или переболел ковидом несколько месяцев назад, или был вакцинирован в течение последних трех месяцев, он вряд ли заразится и может не надевать маску», — пояснила Лутсар.
Маску также необязательно надевать, например, в полупустом торговом центре, общественном транспорте или кинотеатре, добавила Лутсар. По ее словам, маску можно не носить и на улице.
Однако тем, кто не болел коронавирусом и не был вакцинирован, все равно следует носить маски в переполненных помещениях с плохой вентиляцией, считает Лутсар, добавляя, что в этом случае стоит отдать предпочтение маске FFP2.
«Если в маске человек чувствует себя увереннее, то я не вижу проблемы в ее ношении. Маску необходимо носить и если этого требуют правила учреждения. Например, в лечебном учреждении или доме престарелых», — добавила Лутсар.