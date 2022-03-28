Пн, 28.03.2022
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Сборная Эстонии по футболу понесла потери перед ответной игрой с Кипром

rus.postimees.ee
Сборная Эстонии по футболу понесла потери перед ответной игрой с Кипром
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Эстония-Кипр.
Эстония-Кипр. Фото: Sander Ilvest

Перед ответным стыковым матчем Лиги наций УЕФА с национальной командой Кипра, который во вторник пройдет в Ларнаке, сборная Эстонии по футболу лишилась трех игроков, сообщает rus.err.ee.

Из-за проблем со здоровьем ей не помогут Маттиас Кяйт, Маркус Поом и Мартин Миллер. Зато на Кипр полетел Артур Пикк, пропустивший первую игру из-за коронавируса.

Первая встреча команд завершилась со счетом 0:0. 

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