Перед ответным стыковым матчем Лиги наций УЕФА с национальной командой Кипра, который во вторник пройдет в Ларнаке, сборная Эстонии по футболу лишилась трех игроков, сообщает rus.err.ee.
Сборная Эстонии по футболу понесла потери перед ответной игрой с Кипром
Сборная Эстонии по футболу понесла потери перед ответной игрой с Кипром
Из-за проблем со здоровьем ей не помогут Маттиас Кяйт, Маркус Поом и Мартин Миллер. Зато на Кипр полетел Артур Пикк, пропустивший первую игру из-за коронавируса.
Первая встреча команд завершилась со счетом 0:0.