Конец «Балтике»: Carlsberg уйдет с российского рынка

«Мы приняли сложное и безотлагательное решение добиваться полного выхода из нашего бизнеса в России, что, как мы думаем, является правильным в нынешних условиях», - говорится в сообщении компании. После сделки Carlsberg не буден представлен в РФ.

«Мы глубоко сожалеем о последствиях этого решения для 8,4 тыс. сотрудников в России», - отмечается в сообщении. При этом до завершения сделки компания будет поддерживать ограниченный уровень операций, о котором было объявлено ранее, чтобы поддержать сотрудников и их семьи.

Carlsberg также сообщил, что не будет учитывать показатели российского бизнеса в выручке и прибыли группы. Российский бизнес будет рассматриваться как актив, предназначенный для продажи. Компания также предупредила, что отразит существенные неденежные списания из-за переоценки российского бизнеса.

Выручка российского бизнеса Carlsberg в прошлом году составила 6,5 млрд датских крон (около $960 млн по текущему курсу), операционная прибыль - 682 млн крон.

Ранее Carlsberg объявил, что приостанавливает инвестиции и экспорт в РФ, затем - что отказывается от рекламы на российском рынке и не будет выпускать здесь пиво под своим флагманским брендом (Carlsberg).

Carlsberg владел долей в пивоваренной компании «Балтика» с 2000 года, в 2008 году датская компания стала мажоритарным акционером (а затем единственным, выкупив акции с биржи и проведя делистинг).

В портфель брендов компании входят марки Carlsberg, Tuborg, Holsten, Kronenbourg 1664, «Балтика», Somersby и др.

«Балтика» - вторая по величине пивоваренная компания в РФ с долей рынка 27,3%. В 2021 году «Балтика» перечислила 61,1 млрд рублей налогов в бюджеты регионов своего присутствия. Инвестиции компании в прошлом году выросли на 30%, до 3,7 млрд рублей. «Балтика» управляет восемью заводами в России.