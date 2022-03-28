Тарту вместе с Народным университетом запускает для военных беженцев еще несколько курсов эстонского языка

«Первая учебная группа эстонского языка собралась на прошлой неделе, и в ближайшее время начнется еще несколько курсов, однако интерес приехавших в Тарту украинцев к эстонскому языку по-прежнему очень большой. Город с радостью поддерживает открытие новых учебных групп, чтобы все желающие могли практиковать эстонский язык и лучше приспосабливаться к местной жизни», – сказала мэр Урмас Клаас.