Город Тарту в сотрудничестве с Тартуским народным университетом в связи с высоким интересом украинских военных беженцев начинает уже четвертый курс эстонского языка.
Тарту вместе с Народным университетом запускает для военных беженцев еще несколько курсов эстонского языка
«Первая учебная группа эстонского языка собралась на прошлой неделе, и в ближайшее время начнется еще несколько курсов, однако интерес приехавших в Тарту украинцев к эстонскому языку по-прежнему очень большой. Город с радостью поддерживает открытие новых учебных групп, чтобы все желающие могли практиковать эстонский язык и лучше приспосабливаться к местной жизни», – сказала мэр Урмас Клаас.
Курсы проходят в Тартуском народном университете, и на данный момент идет набор уже в четвертую учебную группу, которая начнет занятия 5 апреля. Все предыдущие группы уже заполнены. Курсы продлятся до конца мая.
Языковые курсы проходят в помещениях Тартуского народного университета по адресу ул. Пеплери, 4. Занятия проходят по вторникам 11-13 и четвергам 13-15.