Плющенко о словах Пападакис: «Им промыли мозги, что Россия плохая. Чего обращать внимание?»

«Им промыли мозги односторонней информационной позицией, что Россия плохая, все у нас плохие. Чего тут обращать внимание? Нужно время, чтобы у людей поменялось мировоззрение. То, что наши самые сильные, – это факт. Чемпионат мира без российских фигуристов – неполноценный. Нам надо продолжать тренироваться, отстаивать наши позиции. Сейчас всем гражданам нашей страны нужно быть сплоченней. Сильных всегда боялись и относились к ним предвзято. Нам не нужно обращать внимание на эти выпады, а тянуть свое. Продолжаем тренироваться, работать. Нужно делать как можно больше и качественней турниры внутри страны, чтобы спортсмены и тренеры чувствовали себя в порядке, в безопасности и защищенными нашим государством. Поэтому продолжаем двигаться вперед!» – сказал Плющенко.