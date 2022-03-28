Меж двух огней. Как Израиль стал посредником в украинском кризисе, и почему из этого ничего не выйдет

За время премьерства ему не удалось поднять ни свой личный рейтинг, ни рейтинг своей партии "Ямина". А теперь из премьер-министра по ротации (в августе 2023 он уступит крело Яиру Лапиду) он стал фигурой мирового масштаба с добавленным весом на внутренней арене.

Израиль меж трех огней

Акция в Израиле в поддержку Украины. Фото: AFP

"Израиль в данной ситуации второстепенный актер и не должен занимать ничью сторону, - говорит дипломат, бывший посол Израиля в ЕС Одед Эран. - Возможно, Европа и США попросят нас безоговорочно примкнуть к Западу, но Израилю не следует занимать откровенно резкую позицию".

Но как долго посредник может сохранять нейтральность, если он сам зависит от конфликтующих сторон?

Официальная позиция Израиля однозначна: Россия вторглась в Украину в нарушение международных норм. Правда, объявить об этом в самом начале войны премьер-министр Беннетт предоставил министру иностранных дел Яиру Лапиду. Позднее он и сам высказался по этому вопросу, не осудив, однако, Москву напрямую.

По мнению наблюдателей, налицо попытка Беннетта остаться в одной упряжке со своим ближайшим союзником Вашингтоном, но при этом оставить поле для маневра с Москвой, с которой Израиль вынужден считаться в ряде ближневосточных вопросов - в частности, во всем, что связано с Сирией и Ираном.

"У Израиля фактически есть граница безопасности с Россией", - сказал недавно глава МИД Израиля Лапид, имея в виду российское присутствие в Сирии.

Израильское командование опасается, что Россия может ограничить свободу действий израильской авиации над Сирией. Конечно, Израилю не нужно разрешение Москвы в вопросах защиты своей безопасности, но в состоянии конфронтации с ней операции в Сирии будут значительно затруднены российскими системами ПВО.

Еще одна проблема Израиля - Иран. Израиль выступает резко против возобновления так называемой иранской ядерной сделки, которая подразумевает снятие Западом значительной части санкций в обмен на отказ Тегерана от работы над своей ядерной программой.

Израиль не верит в выполнение условий со стороны Ирана, но не смог помешать переговорам в Вене, которые, наконец, вошли в финальную стадию.

Но тут Россия, тоже участвующая в переговорах, в ответ на введенные против нее масштабные санкции блокировала последний этап соглашения, что очень на руку Израилю.

Встреча Блинкена и Беннетта в Израиле, 27 марта 2022. Фото: AFP

В сложившейся ситуации в Израиль отправился госсекретарь США Энтони Блинкен. В воскресенье (27 марта) он встретился с Беннеттом и Лапидом, а в понедельник участвует в открывшемся в Иерусалиме саммите с участием Бахрейна, Египта, ОАЭ и Марокко. Сейчас главная задача США - убедить Израиль не оглядываться на Москву ни в одном ближневосточном вопросе.