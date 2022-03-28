Россиян и белорусов из санкционного списка могут лишить гражданства ЕС

Некоторые граждане России или Беларуси, в отношении которых применены санкции или которые оказывают значительную поддержку войне в Украине, могли на основании этого порядка приобрести гражданство ЕС или преимущества вроде права на свободное передвижение в Шенгенской зоне.

Еврокомиссия рекомендует членам блока оценить, не следует лишить граждан России или Беларуси, включенных в санкционный список в связи с войной в Украине, гражданства, предоставленного на основании порядка «золотых паспортов».

После индивидуальной оценки и в соответствии с принципами пропорциональности, базовыми правами и правом стран-членов следует немедленно признать недействительными виды на жительство, выданные подпавшим под санкции гражданам России и Беларуси в порядке предоставления вида на жительства инвесторам.