На минувшей неделе осуществляющие миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии истребители 10 раз поднимались в воздух для патрулирования границы воздушного пространства стран Балтии с Россией и Беларусью и сопровождения самолетов, нарушивших правила полетов в международном пространстве над Балтикой.
Истребители НАТО в Прибалтике 10 раз поднимались для патрулирования и сопровождения самолетов РФ
Истребители НАТО в Прибалтике 10 раз поднимались для патрулирования и сопровождения самолетов РФ
Российские самолеты летели с отключенными транспондерами, без планов полета, чаще всего не поддерживали радиосвязь с Региональным центром управления полетами, сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы.
В эти дни истребители НАТО также патрулировали в районе границы воздушного пространства стран Балтии с Россией и Беларусью. Патрулирование начато после вторжения России в Украину.
Миссия воздушной полиции НАТО в Балтийских странах осуществляется из Литвы и Эстонии.
Ключевые слова