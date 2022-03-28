Истребители НАТО в Прибалтике 10 раз поднимались для патрулирования и сопровождения самолетов РФ

На минувшей неделе осуществляющие миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии истребители 10 раз поднимались в воздух для патрулирования границы воздушного пространства стран Балтии с Россией и Беларусью и сопровождения самолетов, нарушивших правила полетов в международном пространстве над Балтикой.