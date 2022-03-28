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Истребители НАТО в Прибалтике 10 раз поднимались для патрулирования и сопровождения самолетов РФ

BNS
Истребители НАТО в Прибалтике 10 раз поднимались для патрулирования и сопровождения самолетов РФ
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Истребители итальянский ВВС в Эстонии. Иллюстративное фото.
Истребители итальянский ВВС в Эстонии. Иллюстративное фото. Фото: Kaitseväe peastaap

На минувшей неделе осуществляющие миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии истребители 10 раз поднимались в воздух для патрулирования границы воздушного пространства стран Балтии с Россией и Беларусью и сопровождения самолетов, нарушивших правила полетов в международном пространстве над Балтикой.

Российские самолеты летели с отключенными транспондерами, без планов полета, чаще всего не поддерживали радиосвязь с Региональным центром управления полетами, сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы.

В эти дни истребители НАТО также патрулировали в районе границы воздушного пространства стран Балтии с Россией и Беларусью. Патрулирование начато после вторжения России в Украину.

Миссия воздушной полиции НАТО в Балтийских странах осуществляется из Литвы и Эстонии.

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