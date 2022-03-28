Алар Карис — Financial Times ⟩ «Восточное крыло НАТО следует укреплять, пока не стало слишком поздно»

Карис заявил, что соседние с Россией страны постоянно предупреждали о российской агрессии, и то, что сейчас происходит в Украине, показывает, что они были правы.

Публикуем в полном объеме перевод статьи в Financial Times

73 года назад более 22 000 человек были насильственно выселены из моей страны в Сибирь. Половина из них были женщинами. Треть составляли дети. Самому младшему депортированному было всего три дня от роду.

В 1939 году пакт Молотова-Риббентропа оставил страны Балтии по другую сторону железного занавеса. Сегодня мы видим, как Россия пытается восстановить этот разлом. Задержанные украинские семьи вывозят за границу. Шестилетний мальчик, у которого в черепе осколки шрапнели, без слез описывает, как его мать сгорела заживо, когда в машину попал российский снаряд. Это произошло всего в 90 минутах полета из Таллинна, Берлина или Бухареста. Это происходит в Европе, и Украина нуждается в нашей помощи.

Голосование в Генассамблее ООН показало, что Владимир Путин уже проиграл свою войну. Только четыре страны поддержали Россию и 141 страна потребовала прекращения боевых действий. Даже во время холодной войны Советский Союз не был так изолирован.

Однако экономика времен холодной войны — это именно то, к чему движется Россия в результате экономических и политических санкций, введенных демократическими странами. Наша военная помощь и оружие поддерживают украинцев, которые защищают свободу и независимость своей страны, но им нужно больше.

В частности, мы можем помочь Украине, если мы откажемся мириться с этой ситуацией. В Европе не должно стать новой реальностью, когда одна страна посылает свою армию для свержения законно избранного правительства другой страны и диктует, к какому союзу она может присоединяться.

Пока Россия продолжает войну и не вывела свои войска с Украины, мы должны быть готовы к изменениям в привычном образе жизни, неотъемлемой частью которого во многих европейских странах являются российские нефть и газ. Каждый евро, который мы платим России, прямо или косвенно тратится на нападение на Украину.

Нам также нужно подумать о том, что делать, если зверства путинской войны не прекратятся. Будем ли мы продолжать поддерживать Украину со стороны или будем готовы сделать следующий шаг к окончанию войны? Каким может быть следующий шаг?

Требованием того, чтобы НАТО вернулась в 1997 год и запретила размещение войск альянса в новых государствах-членах, Кремль пытается установить в Европе новый железный занавес.