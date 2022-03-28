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Алар Карис — Financial Times ⟩ «Восточное крыло НАТО следует укреплять, пока не стало слишком поздно»

Андрес Эйнманн
«Восточное крыло НАТО следует укреплять, пока не стало слишком поздно»
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Президент Алар Карис.
Президент Алар Карис. Фото: Eero Vabamägi

Сегодня в британской газете Financial Times была опубликована статья президента Алара Кариса, в которой содержится призыв к НАТО значительно укрепить восточное крыло Североатлантического союза, пока не стало слишком поздно, пишет Postimees.

Карис заявил, что соседние с Россией страны постоянно предупреждали о российской агрессии, и то, что сейчас происходит в Украине, показывает, что они были правы.

Публикуем в полном объеме перевод статьи в Financial Times

73 года назад более 22 000 человек были насильственно выселены из моей страны в Сибирь. Половина из них были женщинами. Треть составляли дети. Самому младшему депортированному было всего три дня от роду.

В 1939 году пакт Молотова-Риббентропа оставил страны Балтии по другую сторону железного занавеса. Сегодня мы видим, как Россия пытается восстановить этот разлом. Задержанные украинские семьи вывозят за границу. Шестилетний мальчик, у которого в черепе осколки шрапнели, без слез описывает, как его мать сгорела заживо, когда в машину попал российский снаряд. Это произошло всего в 90 минутах полета из Таллинна, Берлина или Бухареста. Это происходит в Европе, и Украина нуждается в нашей помощи.

Голосование в Генассамблее ООН показало, что Владимир Путин уже проиграл свою войну. Только четыре страны поддержали Россию и 141 страна потребовала прекращения боевых действий. Даже во время холодной войны Советский Союз не был так изолирован.

Однако экономика времен холодной войны — это именно то, к чему движется Россия в результате экономических и политических санкций, введенных демократическими странами. Наша военная помощь и оружие поддерживают украинцев, которые защищают свободу и независимость своей страны, но им нужно больше.

В частности, мы можем помочь Украине, если мы откажемся мириться с этой ситуацией. В Европе не должно стать новой реальностью, когда одна страна посылает свою армию для свержения законно избранного правительства другой страны и диктует, к какому союзу она может присоединяться.

Пока Россия продолжает войну и не вывела свои войска с Украины, мы должны быть готовы к изменениям в привычном образе жизни, неотъемлемой частью которого во многих европейских странах являются российские нефть и газ. Каждый евро, который мы платим России, прямо или косвенно тратится на нападение на Украину.

Нам также нужно подумать о том, что делать, если зверства путинской войны не прекратятся. Будем ли мы продолжать поддерживать Украину со стороны или будем готовы сделать следующий шаг к окончанию войны? Каким может быть следующий шаг?

Требованием того, чтобы НАТО вернулась в 1997 год и запретила размещение войск альянса в новых государствах-членах, Кремль пытается установить в Европе новый железный занавес.

Эстония является одной из 14 стран, почти половины нынешних членов НАТО, которые присоединились к альянсу на различных этапах в течение последней четверти века. Все рассматривали членство как средство защиты от возможной российской агрессии. Нас приняли в НАТО вместе с Албанией, Болгарией, Хорватией, Чехией, Венгрией, Латвией, Литвой, Черногорией, северной Македонией, Польшей, Румынией, Словакией и Словенией. Однако правительства некоторых стран не восприняли всерьез наши предупреждения о России. Теперь они видят, что мы были правы.

Когда российская армия вторглась в Грузию в августе 2008 года, это заставило Запад вздрогнуть, но это быстро забыли. В то время как страны восточного крыла говорили об укреплении обороны НАТО, то некоторые считали это раздражающим нытьем. Пробуждение наступило только в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым и начала военную поддержку сепаратистов на востоке Украины. Люди начали понимать, что, может быть, в предупреждениях Польши и стран Балтии правда.

Западное сдерживание в Украине провалилось. Сейчас НАТО должно быть готово к будущим угрозам. Признаем, что российская агрессия представляет угрозу для всего демократического мира, особенно для ближайших к России стран. Давайте признаем, что Путин представляет военную угрозу для всех нас.

На это есть только один ответ: надежное, видимое и эффективное сдерживание. Обеспечить усиленное и устойчивое присутствие союзников в странах восточного крыла НАТО.

В Основополагающем акт Россия — НАТО, подписанном в мае 1997 года, Москва пообещала уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран. Также обещали уважать право всех стран выбирать средства обеспечения своей безопасности. В течение последнего месяца Россия нарушила это правило, вторгшись в Украину и пытаясь диктовать, какие страны могут вступить в НАТО. Пришло время нам признать этот акт недействительным.

В настоящее время чередующееся присутствие союзников на восточной границе НАТО обеспечивает четкую основу для выполнения обязательств по пятой статье альянса. Но теперь следует перейти к новому сдерживающему фактору, который делает красную черту еще более четкой для Москвы.

Постоянное присутствие союзников подчеркивает, что страны Балтии и Польша находятся в равном положении с Германией, Италией или Великобританией и что сильный военный ответ начинается с первого сантиметра территории альянса.

Боевая группа Великобритании в Эстонии сильна и эффективна, как и миссия НАТО по воздушной безопасности на нашей авиабазе Эмари. Теперь, когда у нас есть новые доказательства пренебрежения Путина, чтобы заблокировать его, нам нужно больше военной силы. Это означает более широкое присутствие и готовность к бою НАТО во всех областях: на суше, в воздухе и на море, при поддержке таких важных факторов, как противовоздушная оборона. Наши правительства смогут принять решения на саммите НАТО в Мадриде этим летом.

Задача всех стоящих перед зеркалом истории союзников — действовать немедленно, чтобы не дать путинской военной машине двинуться вперед.

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