Стойческу: Россия свято чтит свою территориальную целостность и плюет на чужую

- Вчера в британской газете Financial Times была опубликована статья президента Эстонии Алара Кариса, в которой содержался призыв к НАТО значительно укрепить восточное крыло альянса, пока не стало слишком поздно. Карис также напомнил, что Балтийские страны из новых стран НАТО активнее других членов альянса говорили о риске агрессивных действий России в отношении соседей, но, к сожалению, к этим словам не всегда прислушивались. Можно ли сказать, что теперь, после полномасштабного нападения на Украину, НАТО больше не недооценивает исходящую от России опасность, и можно ли надеяться, что безопасность тех же Балтийских стран станет одним из приоритетов НАТО?

- Конечно, это становится приоритетом. Даже слепому стало понятно, в чем состоит политика режима Путина; ясно, что эта политика агрессивная, так что естественно, что нужно быть готовым сдерживать Россию. Необходимо показать, что мы будем защищать себя в случае нападения России и что у нас есть силы для этого. Но нужно понимать, что пока что идет война на территории Украины, и показателем того, насколько далеко будет впредь заходить в своих агрессиях Россия, станет как раз исход войны в Украине, то, достигнет ли Россия успеха в этой войне или нет. Я бы сказал, что сейчас можно наблюдать, что в последние дни как раз много успехов наблюдается у Вооруженных сил Украины. Например, под Николаевом, под Киевом. Не так давно российские войска были в 30 км от центра Киева, сейчас они оттеснены и находятся уже в 60-70 км от центра украинской столицы.

Министр обороны РФ Шойгу сказал сегодня, что в данный момент российские войска намерены сосредоточиться на «освобождении Донбасса». Это означает, что они собираются захватить Луганскую и Донецкую области целиком. Но такую цель Россия обозначила еще 23 февраля, признав независимость этих карикатурных субъектов, ДНР и ЛНР. Также говорится о том, что к настоящему моменту завершен первый этап так называемой «военной операции». Что представлял из себя этот первый этап? Убийства мирных жителей, женщин, детей, депортации, варварские разрушения городов. Каким тогда будет второй этап? Будет использоваться химическое, бактериологическое, ядерное оружие? Глядя на уже совершенное российскими войсками варварство, я бы ничего не исключал. Они словно с ума сошли.