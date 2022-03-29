В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, научный сотрудник Международного центра обороны и безопасности Калев Стойческу ответил на вопросы, связанные с призывом президента Эстонии к укреплению восточного крыла НАТО, с предполагаемым смягчением требований России на переговорах с Украиной и с другими темами.
Стойческу: Россия свято чтит свою территориальную целостность и плюет на чужую
- Вчера в британской газете Financial Times была опубликована статья президента Эстонии Алара Кариса, в которой содержался призыв к НАТО значительно укрепить восточное крыло альянса, пока не стало слишком поздно. Карис также напомнил, что Балтийские страны из новых стран НАТО активнее других членов альянса говорили о риске агрессивных действий России в отношении соседей, но, к сожалению, к этим словам не всегда прислушивались. Можно ли сказать, что теперь, после полномасштабного нападения на Украину, НАТО больше не недооценивает исходящую от России опасность, и можно ли надеяться, что безопасность тех же Балтийских стран станет одним из приоритетов НАТО?
- Конечно, это становится приоритетом. Даже слепому стало понятно, в чем состоит политика режима Путина; ясно, что эта политика агрессивная, так что естественно, что нужно быть готовым сдерживать Россию. Необходимо показать, что мы будем защищать себя в случае нападения России и что у нас есть силы для этого. Но нужно понимать, что пока что идет война на территории Украины, и показателем того, насколько далеко будет впредь заходить в своих агрессиях Россия, станет как раз исход войны в Украине, то, достигнет ли Россия успеха в этой войне или нет. Я бы сказал, что сейчас можно наблюдать, что в последние дни как раз много успехов наблюдается у Вооруженных сил Украины. Например, под Николаевом, под Киевом. Не так давно российские войска были в 30 км от центра Киева, сейчас они оттеснены и находятся уже в 60-70 км от центра украинской столицы.
Министр обороны РФ Шойгу сказал сегодня, что в данный момент российские войска намерены сосредоточиться на «освобождении Донбасса». Это означает, что они собираются захватить Луганскую и Донецкую области целиком. Но такую цель Россия обозначила еще 23 февраля, признав независимость этих карикатурных субъектов, ДНР и ЛНР. Также говорится о том, что к настоящему моменту завершен первый этап так называемой «военной операции». Что представлял из себя этот первый этап? Убийства мирных жителей, женщин, детей, депортации, варварские разрушения городов. Каким тогда будет второй этап? Будет использоваться химическое, бактериологическое, ядерное оружие? Глядя на уже совершенное российскими войсками варварство, я бы ничего не исключал. Они словно с ума сошли.
- Тоже издание Financial Times, ссылаясь на анонимные источники, сообщило на своем сайте вчера вечером о том, что Россия на переговорах с Украиной готова отказаться от большинства требований, с которых она начала войну. Утверждается, что Россия продолжает настаивать на отказе Украины от планов вступить в НАТО, неразмещении военных баз третьих стран на украинской территории и на гарантиях, что Украина не будет пытаться создать ядерное оружие. При этом Москва готова согласиться на вступление Украины в ЕС и на многосторонние гарантии безопасности Украине. Ни демилитаризация, ни денацификация, ни гарантии статуса русского языка в проекте соглашения о прекращении огня не значатся. Если это правдивая информация, что могло побудить Кремль к резкому смягчению своих требований? Отсутствие прогресса на фронтах?
- Ситуация на фронтах — это первая причина, а вторая состоит в том, что Россия оказалась в очень тяжелом экономическом положении из-за санкций. Но я не очень вообще понимаю, о каких возможных компромиссах на этих переговорах может идти речь, если Россия все время пытается диктовать на них свои условия. К своей территориальной целостности Россия относится как к святыне, но когда вопрос касается территориальной целостности других стран, это для нее ничего не значит; она считает, что может отнимать чужие земли и называть их своими. Россия хочет опираться на право сильного, заодно угрожая ядерными бомбами.
Какие были названы ею предлоги для вторжения в Украину? Демилитаризация и денацификация. Я бы сказал, что России самой нужно демилитаризироваться и денацифицироваться. Потому что политика Путина в отношении Украины — это копия политики Гитлера. То, что делали гитлеровцы на территории Украины, сейчас в Украине делают российские войска, повторяя действия гитлеровцев практически в точности; я существенной разницы не вижу.
Используя нынешние клише российской пропаганды, как можно было бы переписать историю Второй мировой войны? Получится, что нацистская Германия начала на советской территории военную операцию, и при этом она не нападала на Советский Союз. Она не разрушала советские города. Трудно вообразить, до чего дошло промывание мозгов российского населения пропагандой, если люди не понимают таких простых вещей; начинает казаться, что буква Z обозначает зомбированных.
- Очень многие эксперты говорят о том, что российские военные действуют в Мариуполе примерно так же, как они во время первой чеченской войны действовали в Грозном. Вчера, однако, появились сообщения о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров якобы посетил Мариуполь, чтобы поддержать находящихся там чеченских бойцов. И хотя мало кто сомневается в том, что Кадыров ни в какой Мариуполь и вообще в Украину не ездил, российские официальные СМИ поддерживают это мифотворчество и дают ссылки на телеграм-канал Кадырова с видеокадрами якобы из Мариуполя. Вчера же появились слухи о том, что Путин закрытым указом присвоил Кадырову звание генерал-лейтенанта. Зачем, по вашему мнению, Кремль делает такой сильный акцент на участии кадыровцев в войне в Украине? Разве это не противоречит той части российской пропаганды, согласно которой русские и украинцы являются одним народом, и что сейчас одна часть этого славянского народа освобождает другую от нацистов?
- Россия не только чеченцев привлекла к войне против Украины; если посмотреть на личный состав ее подразделений в зоне боевых действий, даже на призывников, то можно заметить, что там очень много уроженцев Северного Кавказа. Там много солдат, например, из Дагестана. Там есть подразделения, которые на 80 процентов укомплектованы солдатами других национальностей. Думаю, Россию ждет настоящий социальный взрыв, когда многим национальным общинам в России станет ясно, в каком большом количестве киллер Путин использовал в своей войне представителей их народности, отправив их попросту погибать.
Для меня остается фантастикой то, что в России множество народа словно по инерции так и не осознает ужас совершаемых Россией в Украине преступлений; может быть, люди, конечно, просто боятся, но порой кажется, что многие люди в России потеряли практически все человеческие чувства, словно расчеловечились. Как они могут смотреть на своих детей, зная, что их сыновья, мужья, родные убивают в Украине детей украинцев?
- Вчера вечером Министерство обороны Великобритании сообщило о том, что бойцы «ЧВК Вагнера» уже начали действовать на востоке Украины. Ожидается, что в ближайшее время в военных действиях там примут участие более тысячи наемников из этой частной военной компании. По данным британской разведки, из-за серьезных потерь и захлебнувшегося наступления в Украине российские власти решили перенаправить наемников «Вагнера» с сирийского и африканского направлений на украинский театр военных действий. Можно ли сказать, что дефицит человеческих ресурсов для ведения войны в Украине становится для российской стороны критическим?
- Да, безусловно; России просто не хватает людей для ведения войны, и Россия будет набирать убийц со всего мира, чтобы они продолжали творить в Украине грязное дело Путина. Но и им не удастся достичь успеха. Конечно, Путин не собирается останавливаться; сейчас он хочет прежде всего создать впечатление достигнутого его войсками успеха. Он хочет преподнести себя как победителя нацистов, приурочить какую-то победу к 9 мая; он живет в системе координат Второй мировой войны, и он, конечно, сталинист; он хочет устроить парад, на котором будут складывать на землю флаги украинских батальонов, а он будет праздновать свою победу над фашизмом.
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