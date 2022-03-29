Студия Postimees: готов ли блок НАТО к укреплению своего восточного крыла?

- Тоже издание Financial Times, ссылаясь на анонимные источники, сообщило на своем сайте вчера вечером о том, что Россия на переговорах с Украиной готова отказаться от большинства требований, с которых она начала войну. Утверждается, что Россия продолжает настаивать на отказе Украины от планов вступить в НАТО, неразмещении военных баз третьих стран на украинской территории и на гарантиях, что Украина не будет пытаться создать ядерное оружие. Ни демилитаризация, ни денацификация в проекте соглашения о прекращении огня более не значатся. Если это правдивая информация, что могло побудить Кремль к резкому смягчению своих требований?

- Министерство обороны Великобритании сообщило о том, что бойцы «ЧВК Вагнера» уже начали действовать на востоке Украины. По данным британской разведки, из-за серьезных потерь и захлебнувшегося наступления в Украине российские власти решили перенаправить наемников из этой частной военной компании с сирийского и африканского направлений на украинский театр военных действий. Можно ли сказать, что дефицит человеческих ресурсов для ведения войны в Украине становится для российской стороны критическим?

- Страны G7 отклонили требование России об оплате поставок российского газа в российских рублях. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, уже успел заявить о том, что бесплатно поставлять газ Россия никому не будет. Может ли Россия начать сейчас шантажировать Запад угрозой закрытия газового крана, или это невозможно, поскольку еще сильнее, чем Европе нужен российский газ, России нужны деньги за этот газ?