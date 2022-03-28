У Министерства образования и науки есть два сразу плана обучения детей военных беженцев из Украины: короткий — на текущий учебный год и длинный — на случай того, что будет осенью. В настоящее время Таллинн является единственным местным самоуправлением, рассматривающим возможность открытия отдельной школы для детей украинских военных беженцев, пишет Postimees.
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Таллинн обдумывает вариант создать школу для детей военных беженцев из Украины
Таллинн обдумывает вариант создать школу для детей военных беженцев из Украины