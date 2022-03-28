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Таллинн обдумывает вариант создать школу для детей военных беженцев из Украины

Лоора-Элизабет Ломп
Таллинн обдумывает вариант создать школу для детей военных беженцев из Украины
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Мэр Таллинна Михаил Кылварт.
Мэр Таллинна Михаил Кылварт. Фото: Remo Tõnismäe

У Министерства образования и науки есть два сразу плана обучения детей военных беженцев из Украины: короткий — на текущий учебный год и длинный — на случай того, что будет осенью. В настоящее время Таллинн является единственным местным самоуправлением, рассматривающим возможность открытия отдельной школы для детей украинских военных беженцев, пишет Postimees.

«Сейчас очень сложно прогнозировать, что будет дальше, потому что ход войны в Украине непредсказуем», — сказала Postimees советник министерства по связям с общественностью Мари Аннус. Однако в тех регионах, где живет больше учеников, в качестве одной возможности рассматривалось создание дополнительных учебных мест для украинских учеников. «В настоящее время этот вариант планируется в Таллинне, мы сообщим вам, когда планы уже прояснятся», — добавила Аннус.

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