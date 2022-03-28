Таллинн обдумывает вариант создать школу для детей военных беженцев из Украины

«Сейчас очень сложно прогнозировать, что будет дальше, потому что ход войны в Украине непредсказуем», — сказала Postimees советник министерства по связям с общественностью Мари Аннус. Однако в тех регионах, где живет больше учеников, в качестве одной возможности рассматривалось создание дополнительных учебных мест для украинских учеников. «В настоящее время этот вариант планируется в Таллинне, мы сообщим вам, когда планы уже прояснятся», — добавила Аннус.