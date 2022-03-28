Режиссеру Кириллу Серебренникову отменили условный срок и сняли с него судимость

В суде пояснили, что такое решение принято, так как Серебренников отбыл половину назначенного условного наказания, покрыл штраф и нанесенный ущерб, а также не допускал нарушений.

Согласно уголовному кодексу, судимость у условно осужденных погашается по истечении испытательного срока. В 2020 году Серебренникова осудили на три года условно с таким же испытательным сроком.

Однако согласно статье УПК "Об отмене условного осуждения", если до истечения испытательного срока условно осужденный своим поведением доказал свое исправление, возместил вред (полностью или частично), причиненный преступлением, то суд по представлению органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, может постановить об отмене условного осуждения и о снятии с осужденного судимости.

При этом условное осуждение может быть отменено по истечении не менее половины установленного испытательного срока.

В ноябре прошлого года Серебренников полностью возместил государству ущерб в размере более 128 млн рублей по делу о хищениях.

Снятие судимости означает аннулирование ее правовых последствий. До снятия судимости, в том числе при условном наказании, осужденному нельзя, например, выезжать за границу. Известно, правда, что уже в январе этого года Серебренников был в Гамбурге на репетициях спектакля "Черный монах" по одноименной повести Чехова в театре Thalia.

Режиссер и его адвокат не ответили на звонки Русской службы Би-би-си.

В июне 2020 года Кирилл Серебренников был признан виновным в хищениях средств, выделенных минкультом на проект "Платформа". Экс-чиновницу министерства Софью Апфельбаум суд признал виновной в халатности, освободив ее от наказания в связи с истечением срока давности.