Исследование ⟩ Эстония попала в десятку стран с самыми низкими зарплатами

В десятке Lensa стран с самыми низкими зарплатами Эстония заняла 9-е место, а среднегодовая зарплата в таблице составляет 30 720 долларов. В пересчете на евро это составляет 27 922 евро или 2326,8 евро в месяц. Это адекватное число, учитывая среднюю заработную плату в Эстонии как общие расходы работодателя, то есть включая социальный налог.