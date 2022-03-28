Зарплаты жителей Эстонии являются одними из самых низких в мире, согласно исследованию Lensa, пишет Postimees.
Исследование ⟩ Эстония попала в десятку стран с самыми низкими зарплатами
Lensa провела исследование на основе данных ОЭСР из 35 стран.
В десятке Lensa стран с самыми низкими зарплатами Эстония заняла 9-е место, а среднегодовая зарплата в таблице составляет 30 720 долларов. В пересчете на евро это составляет 27 922 евро или 2326,8 евро в месяц. Это адекватное число, учитывая среднюю заработную плату в Эстонии как общие расходы работодателя, то есть включая социальный налог.
Рейтинг основан на почасовой оплате труда, а количество отработанных часов вновь получено из таблицы ОЭСР.
Самая низкая заработная плата в Мексике, где среднегодовая зарплата составляет 16 230 долларов или 14 752 евро в год. Ежемесячная зарплата составляет 1229 евро.
Чили занимает второе место с годовой зарплатой 26 729 долларов или 24 295 евро. Это составляет 2025 евро в месяц.
|место
|страна
|среднегодовая зарплата USD
|1.
|Мексика
|16 230
|2.
Чили
|26 729
|3.
|Словакия
|23 619
|4.
|Венгрия
|25 409
|5.
|Греция
|27 207
|6.
|Чехия
|29 885
|7.
|Португалия
|28 410
|8.
|Польша
|32 527
|9.
|Эстония
|30 720
|10.
|Латвия
|29 876