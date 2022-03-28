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Пустые полки в эстонских магазинах вызвала паника, а не дефицит

rus.postimees.ee
Пустые полки в эстонских магазинах вызвала паника, а не дефицит
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Гречка исчезла из магазинов.
Гречка исчезла из магазинов. Фото: Adele Johanson

Покупатели заметили пропажу с полок магазинов соли, соды, круп, российских конфет и водки. Финансовый аналитик Рон Лувищук пояснил, что причина этому - паника, пишет Rus.ERR со ссылкой на передачу "Горизонт".

"Мужчина со списком продуктов идет в магазин. Если жене нужна была одна пачка, то она говорит - бери две или три про запас", - пояснил Лувищук.

По словам руководителя продаж Rimi Марис Раннус, нехватка некоторых товаров связана не столько с заменой российской продукции, сколько с увеличением спроса, особенно на сухие продукты, например, гречку.

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