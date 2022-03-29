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У разведки США есть другие данные о предположительном отравлении участников переговоров Украины и РФ

rus.postimees.ee
У разведки США есть другие данные о предположительном отравлении участников переговоров Украины и РФ
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Роман Абрамович.
Роман Абрамович. Фото: Andrew Winning

Американская разведка считает, что никакого отравления российского миллиардера Романа Абрамовича и еще нескольких членов переговорной группы между Россией и Украиной не было. Об этом заявил официальный представитель США в комментарии Reuters.

По мнению разведчиков, тошнота, которую почувствовали члены делегаций, была вызвана экологическим фактором, а не отравлением.

"Разведка настойчиво предполагает, что это было связано с окружающей средой", - сказал собеседник на условиях анонимности.

Детали он не раскрыл.

Что предшествовало

Ссылаясь на людей, сведущих в инциденте, Wall Street Journal и агентство расследований Bellingcat сообщили, что у миллиардера, близкого к Путину, Романа Абрамовича и еще у нескольких участников переговоров в начале встречи появились симптомы отравления.

В возможном отравлении источники обвинили сторонников жесткой линии в Москве, которые якобы хотели саботировать мирные переговоры.

Корреспондент The Guardian Шон Уокер, ссылаясь на осведомленный источник, сообщил, что в результате отравления химическим веществом Абрамович на несколько часов потерял зрение и был доставлен на лечение в Турцию.

Впоследствии Би-би-си опровергло свой же материал, в котором представитель Абрамовича якобы подтвердил его отравление.

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