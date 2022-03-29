У разведки США есть другие данные о якобы отравлении участников переговоров Украины и РФ
По мнению разведчиков, тошнота, которую почувствовали члены делегаций, была вызвана экологическим фактором, а не отравлением.
"Разведка настойчиво предполагает, что это было связано с окружающей средой", - сказал собеседник на условиях анонимности.
Детали он не раскрыл.
Что предшествовало
Ссылаясь на людей, сведущих в инциденте, Wall Street Journal и агентство расследований Bellingcat сообщили, что у миллиардера, близкого к Путину, Романа Абрамовича и еще у нескольких участников переговоров появились симптомы возможного отравления в начале встречи.
В возможном отравлении источники обвинили сторонников жесткой линии в Москве, которые якобы хотели саботировать мирные переговоры.
Корреспондент The Guardian Шон Уокер, ссылаясь на осведомленный источник, сообщил, что в результате отравления химическим веществом Абрамович на несколько часов потерял зрение и был доставлен на лечение в Турцию.
Впоследствии Би-би-си опровергло свой же материал, в котором представитель Абрамовича якобы подтвердил его отравление.