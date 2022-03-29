В Эстонии вырос уровень зарегистрированной безработицы

По состоянию на 27 марта, на учете в Кассе страхования от безработицы стояли 45 382 человек, свидетельствуют данные госучреждения.

Среди них почти 11 000 - лица, которые не могу найти работу более одного года. Около 15 000 человек стоят на учете не более трех месяцев, 9664 - до полугода, 9735 - до одного года.

Самый высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа - 10,8%, а самый низкий на Хийумаа - 3,4%. В Харьюмаа уровень безработицы равен 6,6%. Без работы в столичном регионе остаются 21 042 человека, в том числе 15 512 - в Таллинне.

В Тарту были зарегистрированы 2739 безработных, во всем Тартумаа - 4393.

В Ида-Вирумаа на учете в Кассе страхования от безработицы стояли 6439 человек, из них 2894 в Нарве, 1689- в Кохтла-Ярве, 557 - в Силламяэ.