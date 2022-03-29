Из страны не прогоняют, но и помогать не стремятся

Всех этих людей принимают в объединившихся на фоне происходящего европейских странах. Не осталась в стороне и консервативная в отношении чужаков Эстония, распахнувшая свои двери и создавшая максимально возможные в этой непростой ситуации условия для бегущих от войны людей. Система приема и адаптации создается в режиме реального времени. Поскольку опыта подобных трагедий у нас нет, корректировать, открывать новые возможности и избавляться от ненужного и ошибочного приходится в ситуации, когда к дверям центров приема подходят и подходят новые люди.

С теми, кто уже жил и работал в стране, вопрос решили довольно быстро: все заканчивающиеся визы автоматически продлили, но нерешенным остается вопрос социальных гарантий. Если граждане Украины уже отработали отведенный законами срок, то для начала нового нужно в течение трех месяцев сидеть без работы и медицинского обслуживания. Та же участь уготована тем, кто накануне понял, что война неизбежна, и уехал раньше 24 февраля.