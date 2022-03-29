Financial Times: РФ на переговорах больше не требует "денацификации" Украины

По данным журналистов, Москва оставила условия внеблокового статуса Киева и его отказа от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности и членство в ЕС.

В статье также говорится, что завтра в Турции украинская и российская стороны обсудят паузу в военных действиях. Предметом обсуждения также, как предполагают авторы материала, будут документы, где нет и других первоначальных требований РФ — "демилитаризации" и правовой защиты русского языка в Украине.

В то же время авторы статьи приводят и слова высокопоставленного американского чиновника о том, что Владимир Путин идти на компромиссы не готов.

Российский оппозиционный журналист, бывший главред "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов также заявил, что эта информация не соответствует действительности: "Насколько я знаю, это не так. Причем совсем не так.

Напомним, ранее СМИ обнародовали шесть требований, выдвинутых Россией Украине.