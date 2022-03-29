Сборная России по футболу ожидает приговора FIFA

Не исключено, что речь пойдет о России, хотя в первую очередь это может касаться футбольных ассоциаций Зимбабве и Кении – они временно лишены права функционировать как обычные члены FIFA из-за вмешательства в их дела правительственных органов. Но точно информации о том, федерации каких именно стран будут обсуждаться, пока нет. По данным «Спорт-экспресс», РФС планирует прислать в Доху свою делегацию, поскольку приостановление членства ассоциации уже в силе: сборные и клубы России отстранены от участия в турнирах FIFA и UEFA.