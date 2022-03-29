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Сборная России по футболу ожидает приговора FIFA

rus.postimees.ee
Сборная России по футболу ожидает приговора FIFA
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Россия хочет принимать чемпионат Европы по футболу 2028.
Россия хочет принимать чемпионат Европы по футболу 2028. Фото: Steven Paston/PA

В четверг, 31 марта, в Дохе (Катар) пройдет ежегодное заседание конгресса FIFA. В его повестку включен пункт: «Приостановление членства или исключение ассоциации».

Не исключено, что речь пойдет о России, хотя в первую очередь это может касаться футбольных ассоциаций Зимбабве и Кении – они временно лишены права функционировать как обычные члены FIFA из-за вмешательства в их дела правительственных органов. Но точно информации о том, федерации каких именно стран будут обсуждаться, пока нет. По данным «Спорт-экспресс», РФС планирует прислать в Доху свою делегацию, поскольку приостановление членства ассоциации уже в силе: сборные и клубы России отстранены от участия в турнирах FIFA и UEFA.

По уставу для приостановления членства нужно одобрение трех четвертей делегатов, приехавших на конгресс и получивших право голоса. Теоретически без Зимбабве и Кении в голосовании могут участвовать 208 ассоциаций, входящих в ФИФА (не включая Россию). Для вынесения решения о приостановлении членства нужны 156 голосов.

Приостановление членства накладывает на ассоциацию ряд серьезных ограничений: перестают действовать права национальной ассоциации, кроме того, другим федерациям запрещаются любые спортивные контакты с ней.

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