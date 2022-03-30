Член Нарвского горсобрания Ларченко: Нарва болезненно молчит, но помогает украинским беженцам

- Если мы это рассматриваем не как претензию с точки зрения негатива по отношению к украинским беженцам, а абстрагировано от темы беженцев, то получается, что кого-то отделили от действующих законов. В течение 30 лет русскоязычное сообщество кормилось от того, что есть закон и его необходимо выполнять. Нарвские таксисты должны были 30 лет учить язык, чтобы иметь право на таксоизвоз.

Для меня это были коммуникационные ошибки. Рабочие места для беженцев рассматриваются в рамках законодательной базы, насколько я понимаю. Они не даются так, что ты был врачом в Украине и теперь ты врач в Эстонии. Есть обязательства и законодательная база, которая распространяется на всех. Есть, конечно, случаи, когда планка слегка понижается, как, например, решение департамента полиции и погранохраны принять на работу двух украинских беженок в качестве консультантов.

- Если говорить еще о тех самых «претензиях», то иногда кажется, что для некоторых людей это альтернативный способ высказать свое мнение на тему агрессии России в Украине. Просто хитро и завуалированно, потому что напрямую – невыгодно и это может кончиться мощнейшей реакцией. Тебе не кажется, что это именно так работает?

- Это можно интерпретировать по-разному. Если ты живешь в Нарве и чувствуешь не на уровне слов, в каком-то подкожном варианте, что эти люди начинают чувствовать себя здесь третьесортными, а не второсортными, как еще несколько недель назад, то тут начинаешь понимать, что такие-то проблемы все-таки есть в Эстонии уже 30 лет и они связаны, на мой взгляд, с интеграцией, о которой мы так много говорили, но не проговаривали те больные темы, которые в этом кризисе выявляются. Выявляется вопрос русской школы, оказывается, что мы все же поддерживаем то, что у нас будут многоязычные школы. То же самое связано с законом о языке.

Плюс, давай не будет забывать, что у нас был социальный кризис в связи с коронавирусом, сейчас экономический кризис в связи с энергетикой, и это все очень сильно влияет на Северо-Восток Эстонии. В этом большом социальном беспорядке люди начинают смотреть по-другому на многие вещи.

- Я не понимаю, вот объясни мне, почему подобного рода бурления эмоций почти не происходит в эстоноязычной среде? Что, мало бедных людей или порушенных карьер среди эстонцев? Да этих людей тоже десятки тысяч. Но там глубинная солидарность с Украиной проявляется даже несмотря на легкий дискомфорт от того, что беженцам уделяется больше внимания. Разница огромна и часто она проходит по этнической принадлежности, но есть ощущение, что мы имеем дело все-таки с мировоззренческими вопросами.