В среду в 15:00 в прямом эфире выйдет передача «Гражданин М», гостем которой станет член городского собрания Нарвы Денис Ларченко. Тема – возможности и сложности адаптации украинских беженцев на фоне некоторого недовольства малой, но заметной части русскоязычного населения. Ведущий передачи Сергей Метлев.
Новый выпуск «Гражданина М»: украинские беженцы и претензии некоторых местных
Новый выпуск «Гражданина М»: украинские беженцы и претензии некоторых местных
Несмотря на то, что подавляющее большинство беженцев из Украины – это женщины и дети, которые с большой болью покинули свою страну ввиду прямой угрозы жизни, в социальных сетях распространяются в основном на русском языке различные упреки и даже намеки на зависть, потому как беженцам оказывается всесторонняя поддержка – что это за феномен и почему?
Как третий по величине город Эстонии Нарва решает различные проблемы беженцев и каков первый опыт общения нарвитян с ними? Что делать с вопросами образования и языка?
Смотрите в среду в 15:00!
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