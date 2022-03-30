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Новый выпуск «Гражданина М»: украинские беженцы и претензии некоторых местных

rus.postimees.ee
Новый выпуск «Гражданина М»: украинские беженцы и претензии некоторых местных
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Денис Ларченко.
Денис Ларченко. Фото: личный архив

В среду в 15:00 в прямом эфире выйдет передача «Гражданин М», гостем которой станет член городского собрания Нарвы Денис Ларченко. Тема – возможности и сложности адаптации украинских беженцев на фоне некоторого недовольства малой, но заметной части русскоязычного населения. Ведущий передачи Сергей Метлев.

Несмотря на то, что подавляющее большинство беженцев из Украины – это женщины и дети, которые с большой болью покинули свою страну ввиду прямой угрозы жизни, в социальных сетях распространяются в основном на русском языке различные упреки и даже намеки на зависть, потому как беженцам оказывается всесторонняя поддержка – что это за феномен и почему?

Как третий по величине город Эстонии Нарва решает различные проблемы беженцев и каков первый опыт общения нарвитян с ними? Что делать с вопросами образования и языка?

Смотрите в среду в 15:00!

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