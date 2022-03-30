Новый выпуск «Гражданина М»: украинские беженцы и претензии некоторых местных

Несмотря на то, что подавляющее большинство беженцев из Украины – это женщины и дети, которые с большой болью покинули свою страну ввиду прямой угрозы жизни, в социальных сетях распространяются в основном на русском языке различные упреки и даже намеки на зависть, потому как беженцам оказывается всесторонняя поддержка – что это за феномен и почему?