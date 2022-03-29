Бронзовая призерка Олимпийских игр 2020 Алина Шинкаренко рассказала об общении с семьей, которая с 2014 года проживает на временно оккупированной территории, сообщает Sport.ua.
Украинская синхронистка Алина Шинкаренко: «Мама сказала, что это наши нацики стреляют в нашу армию»
«Да, мы первые дни с мамой очень ссорились. Я сразу же позвонила ей и говорю: «Мам, у нас стреляют, война началась». Это было 7 утра. Понятное дело, что она еще спала: «Сейчас, я новости посмотрю». Перезванивает и говорит: «Все нормально, наша и ваша армии стоят на границе, у них нейтралитет, а это ваши нацики стреляют». Я ответила: «Хорошо мам, пока».
Сначала били по военным базам, но потом уже начали бить по домам. А у нас родственники как раз в Волновахе. 25 числа они перестали выходить на связь вообще. И я говорю: «Мам, там нет уже Волновахи, ее разбомбили». На что она отвечает: «Это ваши нацики дерутся с вашей армией». Я говорю: «Мам, очень интересно, нам тут скучно просто очень и мы решили в пейнтбол поиграть между собой». Она: «Не знаю, мы на вас не нападали».
Мы с ней очень ссорились. Я назвала президента РФ не очень корректным словом, а она также отозвалась в ответ. Говорю: «Наш президент лучший». Она отвечает: «А чего ты нашего оскорбляешь?» Я сказала, что он урод. А за Зеленского я до конца жизни буду голосовать. Пришли к тому, что нам не о чем друг с другом говорить», - сказала Шинкаренко.