Украинская синхронистка Алина Шинкаренко: «Мама сказала, что это наши нацики стреляют в нашу армию»

«Да, мы первые дни с мамой очень ссорились. Я сразу же позвонила ей и говорю: «Мам, у нас стреляют, война началась». Это было 7 утра. Понятное дело, что она еще спала: «Сейчас, я новости посмотрю». Перезванивает и говорит: «Все нормально, наша и ваша армии стоят на границе, у них нейтралитет, а это ваши нацики стреляют». Я ответила: «Хорошо мам, пока».

Сначала били по военным базам, но потом уже начали бить по домам. А у нас родственники как раз в Волновахе. 25 числа они перестали выходить на связь вообще. И я говорю: «Мам, там нет уже Волновахи, ее разбомбили». На что она отвечает: «Это ваши нацики дерутся с вашей армией». Я говорю: «Мам, очень интересно, нам тут скучно просто очень и мы решили в пейнтбол поиграть между собой». Она: «Не знаю, мы на вас не нападали».