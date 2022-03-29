В восточном пригороде Киева Бороварах неспокойно с первых дней войны. Оружейные выстрелы слышны там и по сей день. Однако в расположенном в нескольких десятках километрах от него Гоголеве поначалу было спокойно. А потом и там посыпались российские бомбы. «Я не понимаю логику этих чертовых кацапов. Почему они сбросили на деревню такую большую бомбу?» - поделился с Postimees своими рассуждениями житель деревни Николай Бойко.

Изучая воронку, глубина которой оставляет два-три метра, Бойко опять спрашивает: «Что за чертовщина в головах у этих кацапов? Тут же нет ничего… одни поля вокруг».

Житель деревни держит в руке осколок, который, как он считает, является ураном. Фото: Erik Prozes

Дальше он рассказал, что брал в руки осколки бомбы, которые собрал кто-то из соседей, и ему все больше кажется, что сброшенная на деревню бомба была оклеена обедненным ураном — опасными отходами ядерного производства, которые используются в вооружении именно для того, чтобы вызвать такие большие разрушения.

«Я знаю физику больше уровня университета — я держал в руках обедненный уран. Он тяжелее свинца, как тяжелее свинца те осколки, которые мы тут собрали».