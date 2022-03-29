Что будет с самолетами из ЕС и США в российских авиакомпаниях? Главные вопросы

Российские власти, чтобы оставить самолеты в России, фактически приняли новую законодательную базу. В частности, они разрешили перерегистрировать самолеты, уже записанные в иностранных реестрах. Как раз эту меры некоторые западные бизнесмены фактически считают конфискацией.

По данным минтранса, в российский реестр из иностранных уже перевели почти 800 машин.

Международная организация гражданской авиации (ICAO) сообщала о том, что двойная регистрация может противоречить международному законодательству - Чикагской конвенции.

Два постановления, которые приняло правительство после подписания закона, разрешили страхование, перестрахование и техническое обслуживание бортов на территории России, а также ограничили их досрочный возврат - таким образом финансовое, техническое обслуживание иностранных самолетов в лизинге и их сертификацию также перенесли в Россию.

Теперь для технического обслуживания не нужно участие иностранных компаний - достаточно сертификата от российского регулятора.

Технический блок авиакомпании "Россия" в Санкт-Петербурге получил расширенный сертификат от Росавиации на выполнение техобслуживания воздушных судов иностранного производства, которые зарегистрированы в государственном реестре Российской Федерации.

Обновленный сертификат на ремонт распространяется на лайнеры Boeing и Airbus.

Самолеты, которые остались в России, власти также собираются застраховать у российских перестраховочных компаний "при Центробанке", уточняли в минтрансе.

Хорошо, самолеты останутся - что будет с поставками деталей для них?

С 28 марта компании из ЕС не имеют права поставлять детали для самолетов, которые будут использоваться на территории России.

Министр транспорта Виталий Савельев называл временной ситуацию, которая сложилась с самолетами российских авиакомпаний на конец марта.

"На каком-то этапе нам понадобятся запасные части, которых нас лишили. Я вам скажу, что мы ищем решение. Когда еще ничего не началось, мы считали эти варианты", - сказал он в Совете Федерации.

Самолеты. Фото: Getty Images

Один из вариантов решения проблемы - снимать детали с одних самолетов, чтобы отремонтировать другие. Причем самолеты, которые разбираются, также могут находиться в лизинге. О подобной перспективе, в частности, говорил в начале марта директор авиационно-технического центра компании "Уральские авиалинии" Игорь Поддубный.

По его словам, самолеты-перевозчики смогут безопасно летать два-три месяца без того, чтобы начать заменять в них детали.

"Мы начали делать анализ и пришли к выводу, что, в принципе, ни сегодня, ни завтра мы не остановимся, это точно. И самолеты "Уральских авиалиний" будут безопасно летать без раздраконивания флота, без остановок самолетов и без вандализма, то есть, не снимая ничего, месяца два-три", - цитирует Поддубного "Интерфакс".

В конце марта это, по всей видимости, начало происходить в реальности.

Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") сокращает флот с 41 до 25 самолетов для того, чтобы остальные пустить на запчасти, и этих запчастей хватило бы до восстановления утраченных логистических цепочек.