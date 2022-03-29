Ультратриатлет Райт Ратасепп попробует силы в новом испытании

В начале декабря Райт Ратасепп завершил 60-кратный триатлон, которых проходил в сложных условиях острова Фуэртевентура. Спортсмен до сих пор восстанавливается после этого испытания.

«Восстановление от 60-кратного ультратриатлона схоже с восстановлением после 40-кратного – физически восстанавливаешься быстро, но приведение в порядок моральных сил занимает много времени и идет до сих пор. В этот раз я, как обычно зимой, сконцентрировался на развитии беговых способностей. В этом году я уже пробежал более 2000 км», - написал Райт в своем «Фейсбуке».

Ратасепп признал, что иногда ему приходилось сталкиваться с простудами, а также вступить в схватку с коронавирусом, но тренировками можно быть довольным – тело отлично выдерживает нагрузку и скорость.

«На прошлой неделе я провел три тренировки по развитию скорости и один беговой день – пробежал 69 км. В общей сложности на прошлой неделе я пробежал 300 км».

Меньше чем через две недели Райт Ратасепп хочет испытать себя в 24-часовом забеге в Испании. Ранее он в таком формате не состязался. «В любом случае, мое видение тренировки выполнено, а время покажет, было ли это сделано правильно», - добавил спортсмен.

5 октября на острове Фуэртевентура Ратасепп в сложнейших условиях приступил к 60-кратному ультратриатлону. Ежедневно он преодолевал дистанцию обычного триатлона, то есть проплывал 3,8 км, проезжал на велосипеде 180 км, пробегал 42,2 км. В общей сложности он проплыл 228 км, преодолел на велосипеде 10 800 км и пробежал 2532 км. 3 декабря Ратасепп завершил это крайне сложное испытание.