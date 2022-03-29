В пригороде Таллинна появится еще один современный жилой квартал

«Расположенный у самого Таллинна район Луйге развивается быстрыми темпами. Уже совсем скоро новые дома Luige Kodud откроют свои двери для семей, мечтающих о просторном жилье, личном саде и близкой к природе жилой среде. С архитектурной точки зрения данный квартал является очень приятным – каждое здание будет обладать собственным лицом, но при этом общая картина будет целостной, гармоничной и прекрасно сочетающейся с красивой природной средой», – рассказал исполнительный директор Scandium Kinnisvara Майдо Люйсте.

Возводимый в непосредственной близости от Таллинна квартал будет состоять из восемнадцати двухэтажных рядных домов, в каждом из которых будут обустроены четыре бокса с террасами и земельным участком. Кроме того, в квартале вырастут два многоквартирных дома, прогулочный променад, а также общинный дом. Застройщик квартала - Everaus Kinnisvara.

Янар Муттик, руководитель Everaus Kinnisvara, подчеркнул: «Дома квартала Luige Kodud помимо просторных планировок будут отличаться высокой энергоэффективностью, экологичностью, а также хорошими внутренними отделочными материалами. В качестве отопительного решения для этих зданий, обладающих энергетическим классом А, предусмотрено энергоэффективное геотермальное отопление, и в дополнение к нему на всех домах будут установлены солнечные панели».

Новый жилой микрорайон Luige Kodud. Фото: Scandium Kinnisvara

«Для обеспечения хорошего внутреннего климата мы будем использовать в квартирах дерево-алюминиевые окна. На фасадах зданий предусмотрена экологичная и прекрасно сочетающаяся с окружающей средой деревянная обшивка. Также мы предусмотрели для всех квартир возможность установки зарядного устройства для электромобиля», – перечислил Янар Муттик.