Scandium Kinnisvara и Everaus Kinnisvara построят в поселке Луйге в Харьюмаа современный жилой квартал, состоящий из 21 здания. В рамках крупного девелоперского проекта Luige Kodud в течение ближайших двух с половиной лет будет построено 96 квартир, большая часть которых будет находиться в двухэтажных рядных домах. В центре района построят общинный дом с центром по присмотру за детьми, тренажерным залом, залом для занятия йогой, а также садом с теплицей.
В пригороде Таллинна появится еще один современный жилой квартал
«Расположенный у самого Таллинна район Луйге развивается быстрыми темпами. Уже совсем скоро новые дома Luige Kodud откроют свои двери для семей, мечтающих о просторном жилье, личном саде и близкой к природе жилой среде. С архитектурной точки зрения данный квартал является очень приятным – каждое здание будет обладать собственным лицом, но при этом общая картина будет целостной, гармоничной и прекрасно сочетающейся с красивой природной средой», – рассказал исполнительный директор Scandium Kinnisvara Майдо Люйсте.
Возводимый в непосредственной близости от Таллинна квартал будет состоять из восемнадцати двухэтажных рядных домов, в каждом из которых будут обустроены четыре бокса с террасами и земельным участком. Кроме того, в квартале вырастут два многоквартирных дома, прогулочный променад, а также общинный дом. Застройщик квартала - Everaus Kinnisvara.
Янар Муттик, руководитель Everaus Kinnisvara, подчеркнул: «Дома квартала Luige Kodud помимо просторных планировок будут отличаться высокой энергоэффективностью, экологичностью, а также хорошими внутренними отделочными материалами. В качестве отопительного решения для этих зданий, обладающих энергетическим классом А, предусмотрено энергоэффективное геотермальное отопление, и в дополнение к нему на всех домах будут установлены солнечные панели».
«Для обеспечения хорошего внутреннего климата мы будем использовать в квартирах дерево-алюминиевые окна. На фасадах зданий предусмотрена экологичная и прекрасно сочетающаяся с окружающей средой деревянная обшивка. Также мы предусмотрели для всех квартир возможность установки зарядного устройства для электромобиля», – перечислил Янар Муттик.
Первые дома Luige Kodud будут готовы осенью 2023 года. Продажа квартир уже началась. Архитекторами квартала являются Олави Кукк и Янар Бленер из архитектурного бюро Apex Arhitektuuribüroo, и архитектор по интерьеру - Лилия Кристиансон.