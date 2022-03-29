Фото ⟩ Электричество пропало — и в следующий момент дом жителя Эстонии был уже в огне

Во вторник, 29 марта, в 8:20 сообщили, что в деревне Килксама в волости Тори горит одноэтажный жилой дом и огнем охвачена крыша. Пожар заметил проезжавший мимо водитель.

По словам руководителя спасательных работ Мярта Хиндреуса, к моменту их прибытия большая часть дома и примыкающее к нему помещение для дров уже были в огне. «Пожар обнаружили слишком поздно или по какой-то причине он распространялся очень быстро», - сказал он.

Фото: Päästeamet

Позже на основании собранной информации выяснилось, что пожилой владелец дома прилег в комнате, когда неожиданно отключилось электричество. Выглянув в окно, он заметил дым и то, что задний угол дома и чердак уже горели. Пожилой человек выбежал из дома, оставив в нем свой мобильный телефон, из-за чего он и не смог сразу же позвонить в центр тревоги. Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу.