Портал EKRE распространил фейковую новость о массовой драке между украинцами, русскими и эстонцами

«Я не знаю, почему была опубликована такая очень странная статья. Полиция может подтвердить, что это дезинформация, такого происшествия не было. Я спросил патруль, может ли быть что-то еще, например, конфликт между двумя людьми, который был интерпретирован как массовая драка, но таких вызовов в ночные клубы не было, не говоря уже о нескольких патрулях и скорой помощи», — заявила представитель полиции Керли Вирк.

Вирк добавила, что сообщений о проишествии, подобном описанному, не поступало и от других учреждений.

В сообщении, опубликованном на портале «Uued Uudised», говорится: «Чего можно было ожидать и опасаться, напряженность между разными народами уже вспыхнула и в Эстонии. В прошлую пятницу вечером произошла массовая драка между русскими, украинцами и эстонцами у ночного клуба в Тарту. На место прибыло несколько полицейских машин и машин скорой помощи. По словам очевидца, сошлись несколько компаний, лилась кровь и было много криков. В мейнистримных СМИ информации об этом не замечено».

Глава Тартуского округа EKRE Сильвер Куузик передал слова редактора портала о том, что якобы этот инцидент окола клуба Level, но получить информацию о том, кто обратился с сообщением в редакцию портала, Куузику не удалось.

Вирк добавила, что нет никаких оснований для обвинения во взяточничестве, упомянутого во второй части сообщения.

Написано это так: «Приезд украинцев также в общем принес дополнительные хлопоты полиции. Имели место кражи в магазинах для получения пропитания, а то, что мы знаем как взятки, относится к "культурному пространству" Украины, поэтому, например, предпринимаются попытки ускорить получение вида на жительство различными подарками. Они также не склонны подчиняться приказам полиции».