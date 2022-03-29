Сегодня в Министерстве обороны Эстонии состоялась пресс-конференция по вопросам последних событий в сфере безопасности. Rus.Postimees вел прямую трансляцию мероприятия.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ⟩ Пресс-конференция Минобороны: На фронтах Украины затишье, кибератаки активизируются
Пресс-конференция Минобороны: На фронтах Украины затишье, кибератаки активизируются
В пресс-конференции приняли участие подполковник, заместитель начальника отдела анализа и планирования Генерального штаба Сил обороны Тоомас Тынисте, председатель организации Naiskodukaitsе Айри Тооминг и заместитель генерального директора Департамента государственной инфосистемы (RIA) Герт Аувяэрт.
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