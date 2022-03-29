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ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ⟩ Пресс-конференция Минобороны: На фронтах Украины затишье, кибератаки активизируются

rus.postimees.ee
Пресс-конференция Минобороны: На фронтах Украины затишье, кибератаки активизируются
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Kolonelleitnant Toomas Tõniste.
Kolonelleitnant Toomas Tõniste. Фото: Kuvatõmmis

Сегодня в Министерстве обороны Эстонии состоялась пресс-конференция по вопросам последних событий в сфере безопасности. Rus.Postimees вел прямую трансляцию мероприятия.

В пресс-конференции приняли участие подполковник, заместитель начальника отдела анализа и планирования Генерального штаба Сил обороны Тоомас Тынисте, председатель организации Naiskodukaitsе Айри Тооминг и заместитель генерального директора Департамента государственной инфосистемы (RIA) Герт Аувяэрт.

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