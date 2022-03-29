Эксперт: для Путина любой исход, кроме капитуляции Украины, будет означать конец его власти

Как отметил политический и экономический эксперт Тарас Загородний в своей колонке на "Главреде", никаких подвижек со стороны России в отношении Украины на переговорах ожидать не стоит.

"Лично для Путина любой исход, кроме капитуляции Украины, будет означать конец его власти. Потому что диктаторов всегда сносили при внешнеполитическом поражении. Россия пытается объявлять независимость "ЛДНР" и присоединять их к РФ для того, чтобы распространять действие ядерного оружия уже и на эту территорию. Но это говорит больше о том, что одна из группировок в России, возможно, прощупывает почву на предмет фиксации побед на территории Украины, чтобы как-то "отползти", но я мало верю в то, что на это пойдет лично Путин", - пишет эксперт.

По его словам, поскольку в том формате, который объявила РФ, Украина капитулировать не будет, а помощь Украине от западных партнеров продолжает поступать, РФ также будет продолжать агрессию. В частности, сейчас они уже начали уничтожать нефтебазы, чтобы сорвать посевную и теперь, помимо боевых действий занимаются еще и планомерным разрушением украинской экономики.

"Конечно, это не сильно им поможет - скорее всего, топливо нам могут предоставить союзники и это не будет слишком большой проблемой, но РФ над этим системно работает и ракетами обстреливает гражданскую инфраструктуру, в том числе, и на западе Украины, чтобы помимо уничтожения экономики еще и посеять панику. Но это происходит больше от бессилия из-за того, что на фронте Россия ничего сделать не может", - говорит Загородний.

По словам эксперта, сценариев того, как могут развиваться события в случае, если переговоры ни к чему не приведут, может быть несколько. Во-первых, война может закончиться и завтра, если Путина убьют представители одной из башен Кремля.

"То, что в Кремле происходит серьезная борьба, уже видно невооруженным глазом. Проблема только в одном человеке и если уничтожается Путин, то переговорная позиция Украины будет очевидной - убрать российских военных не только из Украины, но из Крыма и Донбасса. Для некоторых группировок Кремля это было даже выгодно, потому что все боевые действия можно было бы списать на Путина", - уверен Загородний.

Кроме того, активность проявляет и Дмитрий Медведев - он уже открыто заявляет, что война в Украине происходит по личной инициативе Путина, а также озвучил перечень условий для применения ядерного оружия, где было сказано о том, что они готовы на это пойти только в случае защиты территории России.