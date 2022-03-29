Сегодня, 29 марта, начался новый раунд переговоров между делегацией Украины и России. Вместо пограничной территории с Беларусью, нынешняя встреча пройдет в Турции по приглашению президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, пишет УНИАН.
Эксперт: для Путина любой исход, кроме капитуляции Украины, будет означать конец его власти
Как отметил политический и экономический эксперт Тарас Загородний в своей колонке на "Главреде", никаких подвижек со стороны России в отношении Украины на переговорах ожидать не стоит.
"Лично для Путина любой исход, кроме капитуляции Украины, будет означать конец его власти. Потому что диктаторов всегда сносили при внешнеполитическом поражении. Россия пытается объявлять независимость "ЛДНР" и присоединять их к РФ для того, чтобы распространять действие ядерного оружия уже и на эту территорию. Но это говорит больше о том, что одна из группировок в России, возможно, прощупывает почву на предмет фиксации побед на территории Украины, чтобы как-то "отползти", но я мало верю в то, что на это пойдет лично Путин", - пишет эксперт.
По его словам, поскольку в том формате, который объявила РФ, Украина капитулировать не будет, а помощь Украине от западных партнеров продолжает поступать, РФ также будет продолжать агрессию. В частности, сейчас они уже начали уничтожать нефтебазы, чтобы сорвать посевную и теперь, помимо боевых действий занимаются еще и планомерным разрушением украинской экономики.
"Конечно, это не сильно им поможет - скорее всего, топливо нам могут предоставить союзники и это не будет слишком большой проблемой, но РФ над этим системно работает и ракетами обстреливает гражданскую инфраструктуру, в том числе, и на западе Украины, чтобы помимо уничтожения экономики еще и посеять панику. Но это происходит больше от бессилия из-за того, что на фронте Россия ничего сделать не может", - говорит Загородний.
По словам эксперта, сценариев того, как могут развиваться события в случае, если переговоры ни к чему не приведут, может быть несколько. Во-первых, война может закончиться и завтра, если Путина убьют представители одной из башен Кремля.
"То, что в Кремле происходит серьезная борьба, уже видно невооруженным глазом. Проблема только в одном человеке и если уничтожается Путин, то переговорная позиция Украины будет очевидной - убрать российских военных не только из Украины, но из Крыма и Донбасса. Для некоторых группировок Кремля это было даже выгодно, потому что все боевые действия можно было бы списать на Путина", - уверен Загородний.
Кроме того, активность проявляет и Дмитрий Медведев - он уже открыто заявляет, что война в Украине происходит по личной инициативе Путина, а также озвучил перечень условий для применения ядерного оружия, где было сказано о том, что они готовы на это пойти только в случае защиты территории России.
"Это говорит о том, что с одной из группировок в Кремле Медведев может вести свою игру (возможно, это даже согласовано с Путиным), чтобы выйти как на переговорщика с Западом. Однако вряд ли Запад на это согласится", - утверждает эксперт.
Во-вторых, по факту сейчас идет война на выживание - Украине наконец начинают поставлять современные системы ПРО, что может означать, что вопрос с атаками ракет и самолетов РФ будет быстро разрешен.
По словам политолога, бесконечный ленд-лиз необходим не только Украине, но и другим странам. Ведь глава МВФ уже заявила о том, что из-за затяжной войны и срыва посевной в Украине голод угрожает Ближнему Востоку.
"Но проблема лишь в поставках оружия от партнеров - как только этот вопрос будет решен, освобождение Донбасса, деблокирование Мариуполя и других направлений будет решено в течение месяца или даже раньше. В противном случае война может растянуться надолго", - уверен Загородний.
Вместе с тем также стоит учесть, что Запад при всей его помощи нам ведет очень циничную игру и добивается того, чтобы Россия как можно глубже увязла в Украине.
По словам Загороднего, некоторые политические круги на Западе не против решить свои вопросы за наш счет и потому не торопятся передавать Украине оружие. Поэтому Украине нужно действовать по всем фронтам и ускорять действия партнеров.
"Так или иначе, Россия уже проиграла войну. Точно так же, как в 1942 году немецкая армия не смогла взять Сталинград - тогда было понятно, что стратегически она уже проиграла и лишь вопрос времени, когда закончится война. Но чем дольше она будет идти сейчас, тем больше тягот будет нести Украина", - отметил Загородний.