Чтобы не повторилась скандальная история Иванишвили, город купил в Пирита целую улицу

По словам старейшины района Пирита Тыниса Лийната, в последние годы внимание общественности привлек ряд случаев приобретения дороги или улицы с последующим воспрепятствованием дальнейшего использования.

«Самый известный случай – длившаяся несколько лет история с улицей Харги в столичном районе Хааберсти. В итоге город Таллинн выкупил эту улицу по завышенной цене у мешавшего местным жителям предпринимателя.

Стремясь избежать повторения подобной ситуации с блокированием доступа жителям улицы Тоху в Маарьямяэ, город Таллинн ходатайствовал о бесплатной передаче Министерством финансов этой улицы в собственность города. Участок недвижимости улицы Тоху нужен городу для обеспечения общественного использования этой территории», – пояснил Тынис Лийнат.

Улица Тоху ведет к десяти многоэтажным домам с более чем 130 квартирами и к огородам. Участок недвижимости улицы Тоху был создан на основании детальной планировки улицы Казе, 68, утвержденной решением Таллиннского городского собрания от 30 октября 2003 года, причем было указано, что это транспортная земля для строительства улицы.

В 2000 году город Таллинн продал в частную собственность участок недвижимости улицы Казе, 68. Там располагались недостроенные здания советского пансионата для глухих и слепых. Новый собственник ходатайствовал о начале процесса детальной планировки для строительства многоквартирных домов, и город дал свое согласие. Улица Тоху стала улицей внутри квартала.

Площадь участка недвижимости улицы Тоху – 2878 квадратных метров. Назначение – 100% транспортная земля. «С тех пор два застройщика занимаются проектом жилищного строительства на участке недвижимости улицы Казе, 68. Местные жители до сих пор опасались, что ведущая к их жилищам улица может быть продана нерадивому собственнику. Теперь этого уже не нужно бояться, ведь в конце минувшего года Министерство финансов согласилось на отчуждение участка недвижимости улицы Тоху городу Таллинну в качестве транспортной земли», – сказал Тынис Лийнат.