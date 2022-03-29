Часть организаторов отказываются от проведения шествия «Бессмертного полка»

Между тем, другой организатор таллиннского шествия Сергей Чаулин, сказал Rus.Postimees, что он от плана организации мероприятия не отказывался и отказываться не собирается: «Мною подано уведомление на проведение Бессмертного полка, и я не откажусь от него, если не запретят на уровне государства!»

Один из организаторов мероприятий в Нарве Лариса Олейнина сказала, что в приграничном городе тоже пока никаких решений не принято: «Пока ничего не могу сказать, мы еще не собирались организациями. Встреча должна пройти на этой неделе. Идеи у нас есть, но все должно быть в рамках закона и приличия».

Организатор шествия в Силламяэ Олег Култаев также подтвердил, что в этом году шествие в городе проводить не будут: "Шествие Бессмертного полка в этом году не состоится из-за невозможности обеспечить безопасность его участников. Ситуация сильно накалена, с обеих сторон гибнут люди, в Эстонию приехало несколько десятков тысяч беженцев с Украины и в данных условиях проводить мероприятие было бы безумием и неоправданным риском для его участников".

До того представители разных партий обсуждали вариант вынесения официального запрета на проведение мероприятия. Сейчас в производстве парламента находится инициированный партией «Отечество» законопроект, запрещающий использование в общественных местах символики, прямо или косвенно поддерживающей агрессию России в Украине.