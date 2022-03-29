Один из организаторов «Бессмертного полка» в Таллинне Андрей Гончаров подтвердил Rus.Postimees, что решение об отмене шествия принято на уровне организаторов.
Часть организаторов отказываются от проведения шествия «Бессмертного полка»
Между тем, другой организатор таллиннского шествия Сергей Чаулин, сказал Rus.Postimees, что он от плана организации мероприятия не отказывался и отказываться не собирается: «Мною подано уведомление на проведение Бессмертного полка, и я не откажусь от него, если не запретят на уровне государства!»
Один из организаторов мероприятий в Нарве Лариса Олейнина сказала, что в приграничном городе тоже пока никаких решений не принято: «Пока ничего не могу сказать, мы еще не собирались организациями. Встреча должна пройти на этой неделе. Идеи у нас есть, но все должно быть в рамках закона и приличия».
Организатор шествия в Силламяэ Олег Култаев также подтвердил, что в этом году шествие в городе проводить не будут: "Шествие Бессмертного полка в этом году не состоится из-за невозможности обеспечить безопасность его участников. Ситуация сильно накалена, с обеих сторон гибнут люди, в Эстонию приехало несколько десятков тысяч беженцев с Украины и в данных условиях проводить мероприятие было бы безумием и неоправданным риском для его участников".
До того представители разных партий обсуждали вариант вынесения официального запрета на проведение мероприятия. Сейчас в производстве парламента находится инициированный партией «Отечество» законопроект, запрещающий использование в общественных местах символики, прямо или косвенно поддерживающей агрессию России в Украине.