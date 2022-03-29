The New York Times: Nokia помогла России построить систему кибершпионажа

"В этом месяце Nokia заявила, что прекратит продажи в России, и осудила вторжение в Украину. Но финская компания не вспомнила, что оставила после себя: оборудование и программное обеспечение, которые соединяют самый мощный правительственный инструмент цифрового наблюдения с крупнейшей в стране телекоммуникационной сетью", - говорится в статье.

Этот инструмент называется "Системой оперативно-розыскной деятельности" или СОРД, она также, скорее всего, используется в данный момент, поскольку президент РФ Владимир Путин отсекает и умалчивает антивоенные голоса внутри России, пишет издание. Инструмент использовался для отслеживания сторонников российского оппозиционера Алексея Навального, пишет УНИАН.

Согласно документам компании, полученным The New York Times, более пяти лет Nokia предоставляла оборудование и услуги для подключения СОРД к крупнейшему российскому оператору связи МТС.

"Хотя Nokia не производит технологию перехвата связи, в документах описано, как она работала с российскими компаниями, связанными с государством, для планирования, оптимизации и устранения неисправностей подключения системы к сети МТС. Главная разведывательная служба России, ФСБ, использует СОРД для прослушивания телефонных разговоров, перехват электронных писем и текстовых сообщений, а также для отслеживания других интернет-связей", - говорится в статье.

Документы, охватывающие 2008-2017 годы, показывают в деталях, что Nokia знала, что включает российскую систему наблюдения. Эта работа была важной для Nokia для ведения бизнеса в России, где она стала ведущим поставщиком оборудования и услуг различным клиентам телекоммуникаций, чтобы помочь их сетям функционировать. Этот бизнес приносил сотни миллионов долларов ежегодного дохода.

Андрей Солдатов, эксперт по российской разведке и цифровому наблюдению, который просмотрел некоторые документы Nokia на запрос The Times, сказал, что без участия компании "невозможно было бы создать такую систему".

У Nokia, которая не отрицала подлинность документов, заявили, что придерживаются международных стандартов, используемых многими поставщиками основного сетевого оборудования, которое используется для слежки.

"Nokia не имеет возможности контролировать, получать доступ или вмешиваться в любые законные возможности перехвата в сетях, которыми обладают и которыми руководят наши клиенты", - говорится в сообщении.

Компания призвала правительства установить более четкие экспортные правила относительно того, где можно продавать технологии, и заявила, что безоговорочно осуждает вторжение России в Украину.