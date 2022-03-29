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В МИД РФ вызвали посла Эстонии

Интерфакс
В МИД РФ вызвали посла Эстонии
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Здание российского МИДа в Москве
Здание российского МИДа в Москве Фото: ALEXANDER NEMENOV / AFP

Послы Латвии, Литвы и Эстонии вызваны в МИД России в связи с ответными мерами российской стороны на высылку дипломатов из этих трех стран, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«К 12:00 в МИД вызваны три прибалтийских посла в связи с российским решением, основанном на принципе взаимности, о высылке их дипломатов», - заявил источник.

Ранее сообщалось, что Эстония и Латвия объявили персонами нон грата в общей сложности шестерых дипломатов РФ, из Литвы высланы четверо.

В МИД РФ тогда заявили, что на эти «безосновательные высылки российских дипломатов будет дан соответствующий ответ».

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