В эстонские учебные заведения поступило более тысячи детей и подростков, бежавших от войны в Украине

Министр образования и науки Лийна Керсна благодарит школы и муниципалитеты, которые отреагировали оперативно и зарегистрировали детей в учебных заведениях и информационной системе. "Каждый день мы видим, как в наши учебные заведения поступает около сотни детей и подростков из Украины. Чтобы оказать им необходимую поддержку, правительство приняло принципиальное решение о дополнительном финансировании учебных заведений, рассчитанном исходя из количества детей, зарегистрированных в информационной системе образования EHIS. Поэтому важно, чтобы все новые ученики из Украины были немедленно зарегистрированы в EHIS", - объясняет министр Керсна.

"Приятно видеть, что большинство украинских детей начали обучение в школах и детских садах с эстонским языком обучения или в школах и детских садах, работающих по методу языкового погружения. В настоящее время 63% украинских школьников обучаются на эстонском языке, а 19% - с погружением в языковую среду. На школы с русскоязычным образованием приходится 17%, а на школы с англоязычным образованием - 1% украинских детей", - сказала министр.

По данным EHIS, наибольшее количество детей из Украины, зарегистрированных в эстонских учебных заведениях, находится в Харьюском уезде (308), Тартуском уезде (183), Пярнуском уезде (102) и Ида-Вируском уезде (99), но в настоящее время дети прибыли во все уезды, включая острова. На Хийумаа и Сааремаа по 9 детей и подростков были зачислены в школу или детский сад.