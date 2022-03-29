Фото: продается дача в Клоогаранде, всего в пяти минутах ходьбы от моря

Одноэтажный дом, построенный в 1990 году в форме буквы «А», расположен на земельном участке площадью 2700 м2. Дом отремонтирован и готов к приему новых жильцов.

Фото: KV.EE

В доме площадью 96,1 м2 есть кухня, гостиная и две спальни, раздельные туалет и ванная. В доме электрическое и печное отопление. При желании в доме можно жить круглогодично.

Фото: KV.EE

В доме новая электропроводка. Уединенный участок, окруженный лесом, тем не менее хорошо охраняется.

Фото: KV.EE