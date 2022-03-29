В Клоогаранде продается прекрасный дачный участок, который находится всего в пяти минутах ходьбы от берега моря, предлагает Kodu.
Фото: продается дача в Клоогаранде, всего в пяти минутах ходьбы от моря
Фото: продается дача в Клоогаранде, всего в пяти минутах ходьбы от моря
Одноэтажный дом, построенный в 1990 году в форме буквы «А», расположен на земельном участке площадью 2700 м2. Дом отремонтирован и готов к приему новых жильцов.
В доме площадью 96,1 м2 есть кухня, гостиная и две спальни, раздельные туалет и ванная. В доме электрическое и печное отопление. При желании в доме можно жить круглогодично.
В доме новая электропроводка. Уединенный участок, окруженный лесом, тем не менее хорошо охраняется.
С интересным предложением можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE.
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