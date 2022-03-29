Ааб: правящая коалиция достигла принципиального соглашения по дополнительному бюджету

Министр государственного управления Яак Ааб написал в соцсетях, что на начавшихся в понедельник переговорах планируется найти финансирование для сфер, которым в свете кризиса безопасности и экономического кризиса требуется больше всего помощи.

«В дополнительном бюджете обязательно будут предусмотрены затраты на инвестиции в оборону и внутреннюю безопасность на этот год, продиктованные принятым на прошлой неделе решением правительственного кабинете укрепить обширную государственную оборону. Эти затраты предусмотрены для бюджетов Министерства обороны и Министерства внутренних дел. Необходимые средства на укрепление обороны населения следует предусмотреть для местных самоуправлений», - отметил министр.

По словам Ааба, Центристская партия за последние недели сделала партнеру по коалиции ряд предложений в сфере энергетической безопасности, обеспечения снабжения энергией и смягчения роста цен. «Мы в коалиции принципиально договорились, что для обеспечения энергоснабжения и сдерживания роста цен на энергоносители следует в ближайшее время приобрести газовый запас, ввести в эксплуатацию терминал LNG в Палдиски, инвестировать в сети электропередач и поддержать инвестиции в малых производителей энергии из возобновляемых источников», - сказал он. Подробные решения во вторник кабинету представит министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.

Ааб подчеркнул, что дополнительный бюджет должен предусматривать для госучреждений и местных самоуправлений финансирование различных услуг для военных беженцев. Для обеспечения продовольственной безопасности следует выделить аграриям порядка 5 млн евро, плюс субсидию от ЕС в размере 2,5 млн евро.

По словам Ааба, центристы также выступили с предложениями по снижению роста цен на энергоносители и топлива, а также поддержке групп риска. «Представители Партии реформ были согласны рассмотреть эти предложения, к конкретным решениям вернемся на предстоящих в ближайшее время встречах», - сказал он.