План из 10 пунктов для беженцев из Украины: о чем договорился Совет ЕС

Совет Евросоюза утвердил план из 10 пунктов о поддержке украинских беженцев. Подготовленный Еврокомиссией документ согласовали министры внутренних дел стран ЕС на внеочередном заседании в Брюсселе 28 марта. DW объясняет, что он предусматривает и что означает для людей из Украины, спасающихся от полномасштабной войны, которую ведет против страны Россия уже больше месяца.

Платформа обмена данных о регистрации беженцев из Украины

С начала марта украинские беженцы могут воспользоваться временной защитой в ЕС. Чтобы получить этот статус, нужно зарегистрироваться в одной из стран Евросоюза, - той, где человек намерен переждать до того времени, когда сможет вернуться домой. Впрочем, системы регистрации в каждой стране не связаны между собой, между ними нет обмена информацией.

Чтобы исправить это, на Совете ЕС договорились запустить платформу, которая свяжет национальные системы. "Этот план предусматривает создание платформы ЕС по регистрации всех тех, кто прибывает и тех, кто подает заявления на временную защиту", - так еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон пояснила первый пункт плана. По ее словам, эта платформа позволит, в частности, избежать двойных регистраций.

Заниматься ее деятельностью будет агентство Евросоюза, управляющее большими IT-системами в сфере юстиции и безопасности (eu-LISA). Платформа позволит органам власти стран ЕС видеть, кто и где из украинских беженцев подал заявку на временную защиту и кто ее получил. Создание платформы начали в тот же день.

Будут ли перераспределять украинских беженцев?

По данным Еврокомиссии, в ЕС прибыли 3,8 млн беженцев из Украины. Из них более 1,5 млн находятся в Польше. Много украинцев остаются в Словакии, Венгрии и Румынии. В страны, не граничащие с Украиной, поехали около миллиона беженцев. Среди лидеров по приему перемещенных лиц Йоханссон назвала Чехию, Австрию, Эстонию и Литву.

В Евросоюзе подчеркивают, что понимают желание многих украинцев не уезжать далеко от родины. Но добавляют, что возможности Польши не безграничны. "Важно стимулировать беженцев выезжать из Польши и ехать в другие государства ЕС, потому что иначе ситуацию нельзя будет поддерживать", - заявила Йоханссон. Она подчеркнула, что люди из Украины будут пользоваться в других странах ЕС теми же правами, что и в Польше.

Будут ли перераспределять украинских беженцев из Польши в другие страны ЕС? Еще до начала заседания стало понятным, что не будет ни принудительного перемещения, ни квот, сколько беженцев должна принять какая страна. "Нам не нужна система перераспределения, потому что люди, которые прибывают, сами будут переезжать (в другие страны ЕС. - Ред.)", - отметил заместитель председателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас. По его словам, в этом переезде беженцам будут помогать. Речь идет не об обязательном, а об "эффективном и добровольном распределении", уточнил Схинас.