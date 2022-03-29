Коронавирус выявлен у 1451 человека, четверо скончались

По состоянию на утро 29 марта в больницах находится 333 пациента с коронавирусом. Из них 160 человек нуждаются в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 95 человек, или 59,4% не были вакцинированы, а 65, или 40,6% прошли курс вакцинации.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей госпитализированы были в среднем 0,8 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 2,9 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 37 новых историй болезни, из которых в 14 случаях пациентам потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние 10 дней ежедневно госпитализировали 19,1 пациентов с симптомами COVID-19. Скончались четыре человека с коронавирусом, двое из которых не были вакцинированы: 67-летний мужчина, 82-летняя женщина, 92-летняя женщина и 94-летний мужчина.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 83 вакцинированных человек в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 93 невакцинированных в день.