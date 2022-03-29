Алар Карис — послу России: невозможно сотрудничать с агрессором

«Россия должна немедленно прекратить боевые действия, в ходе этой войны погибают тысячи людей: украинцев, а также россиян. Россия должна уважать суверенитет Украины и ее территориальную целостность», - сказал президент Эстонии Алар Карис российскому послу.

Глава государства предупредил Владимира Липаева, что в XXI веке Россия начала войну в Европе, которая будет иметь беспрецедентные последствия для российского народа на долгие годы. «Агрессия имеет последствия на десятилетия, это затронет несколько поколений, - отметил он. - Развитие отношений с Россией больше невозможно — невозможно сотрудничать с агрессором, этого делать не будут ни Евросоюз, ни НАТО».

«Начав войну в Украине, Россия отправила себя в международную изоляцию. Обязанность России как постоянного члена Совета Безопасности ООН — обеспечивать мир, а не развязывать войны», - добавил президент ЭР.

По словам Алара Кариса, Европейский союз, НАТО и другие западные союзники сохранят единство и решимость в этом кризисе безопасности, вызванном Россией, и наша поддержка Украины останется непоколебимой. «Мы продолжим добавлять санкции, продолжим укреплять обороноспособность НАТО и продолжим оказывать всестороннюю помощь Украине, - заявил президент Эстонии. - Виновные в чудовищных деяниях этой войны будут привлечены к ответственности и наказаны».