Президент Эстонии Алар Карис, принимая в Кадриорге верительные грамоты посла России Владимира Липаева, подчеркнул, что тысячи погибших людей, миллионы беженцев, десятки разрушенных городов остаются тяжким бременем на совести России. Война России против Украины является вопиющим нарушением международного права и ее следует немедленно прекратить.
Алар Карис — послу России: невозможно сотрудничать с агрессором
«Россия должна немедленно прекратить боевые действия, в ходе этой войны погибают тысячи людей: украинцев, а также россиян. Россия должна уважать суверенитет Украины и ее территориальную целостность», - сказал президент Эстонии Алар Карис российскому послу.
Глава государства предупредил Владимира Липаева, что в XXI веке Россия начала войну в Европе, которая будет иметь беспрецедентные последствия для российского народа на долгие годы. «Агрессия имеет последствия на десятилетия, это затронет несколько поколений, - отметил он. - Развитие отношений с Россией больше невозможно — невозможно сотрудничать с агрессором, этого делать не будут ни Евросоюз, ни НАТО».
«Начав войну в Украине, Россия отправила себя в международную изоляцию. Обязанность России как постоянного члена Совета Безопасности ООН — обеспечивать мир, а не развязывать войны», - добавил президент ЭР.
По словам Алара Кариса, Европейский союз, НАТО и другие западные союзники сохранят единство и решимость в этом кризисе безопасности, вызванном Россией, и наша поддержка Украины останется непоколебимой. «Мы продолжим добавлять санкции, продолжим укреплять обороноспособность НАТО и продолжим оказывать всестороннюю помощь Украине, - заявил президент Эстонии. - Виновные в чудовищных деяниях этой войны будут привлечены к ответственности и наказаны».
Глава государства подчеркнул, что НАТО является оборонительным союзом, Эстония вступила в НАТО ровно 18 лет назад, чтобы защитить себя от агрессии: «Каждый народ имеет право выбирать свой путь, в том числе и Украина».