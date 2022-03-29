ВИДЕО ⟩ В Латвии и Литве обнаружили колл-центры инвестиционных мошенников: задержано более ста человек

В феврале прошлого года отдел Госполиции Латвии по борьбе с киберпреступлениями начал уголовный процесс о мошенничестве в крупном размере в составе организованной группы, а также за легализацию преступно нажитых средств в крупных размерах.

Следствие установило, что в Латвии действует организованная преступная группировка, которая занимается мошенничеством в интернет-среде, используя различные интернет-ресурсы, в том числе виртуальную валюту и услуги, которые связаны со сделками с этими финансовыми инструментами.

Мошенники искали жертв в странах, где говорят по-русски, по-английски, на хинди и польском языке. Связь осуществлялась по телефону, а также используя другие каналы.

Клиенты, будучи уверены, что участвуют в торгах на бирже, платили средства якобы за приобретение финансовых инструментов и связанных с ними услуг. Мошенники – лже-брокеры – продолжали коммуникацию с клиентами, активно призывая вкладывать еще больше средств, обещая огромную прибыль. Но как только клиент говорил, что хочет снять средства, связь с клиентом обрывалась. И деньги никто не возвращал.

Следствие установило, что организованная преступная группа насчитывает больше 15 человек. Для легализации и сокрытия противоправной деятельности группировка использовала зарегистрированные в Латвии предприятия.

На прошлой неделе, 24 марта, в сотрудничестве с Европолом были проведены задержания. По ряду адресов прошли обыски, в том числе и в двух колл-центрах в Риге. Аналогичные действия проводила полиция Литвы в Вильнюсе.

В ходе обысков по 20 адресам в Латвии изъяты серверы, портативные компьютеры, мобильные телефоны, носители данных, карты памяти, документы, примечания и другие объекты.

Подозреваемыми признаны 14 человек – 10 граждан Латвии, двое граждан Беларуси, один гражданин Украины и один гражданин Узбекистана.

Кроме того, следствие установило более 70 работников колл-центров, чьей задачей было привлечение новых клиентов.